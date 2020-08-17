Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Китайские рестораторы просили клиентов взвешиваться перед едой, а теперь извиняются за это

Таким образом они якобы хотели бороться… с несъеденными продуктами
Алена ГриценкоАленаГриценко
Комментарии (1)Комментарии (1)
Рестораторы объяснили, что не хотели никого унизить. Они лишь откликнулись на призыв президента минимизировать количество пищевых отходов.

Рестораторы объяснили, что не хотели никого унизить. Они лишь откликнулись на призыв президента минимизировать количество пищевых отходов.

Фото: Shutterstock

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что количество пищевых отходов, которое остается после посещения китайцами ресторанов и кафе, его шокирует. Из-за коронавирусной пандемии и паводков, из-за которых погибла большая часть урожая в этом году, цены на продукты в Поднебесной выросли в несколько раз. Количество несъеденной и выброшенной еды при этом не снижается.

Лидер КНР призвал бороться с этим. В стране даже разработали программу по бережному отношению к еде и минимизации пищевых отходов.

Одними из первых на призыв главы государства откликнулись сотрудники ресторана из города Чанша. У входа в заведение они установили напольные весы и просили всех посетителей прежде, чем они сделают заказ, взвеситься. Вес тела записывали в мобильное приложение, которое рассчитывало для клиента подходящее меню.

Новые правила жителям города не понравились, они стали активно осуждать их в соцсетях и бойкотировать ресторан. В итоге руководство заведения извинилось перед своими посетителями.

Рестораторы объяснили, что не хотели никого унизить. Они лишь откликнулись на призыв президента минимизировать количество пищевых отходов.

картина дня

Рекомендуемые