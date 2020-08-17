Димины ноги отказали лишь временно. Если их лечить Фото: из семейного архива

Папа Димы – священник в маленьком городке Нелидово Тверской области. Любящая, верующая, многодетная семья. Из тех, где обычно растут очень светлые и сильные дети. Дима именно такой. Умный, добрый, веселый. Спортсмен, футболист, всегда крепкий и выносливый, он никогда даже не задумывался о своем здоровье. Вот и в этот раз откладывал поездку к врачу, пока мог терпеть. Пока ноги не отказали…

В тот момент ему казалось, что нет ничего важнее сессии в университете. Первый курс, отличник. Боль в спине? «Да ну ее! – отмахнулся. — Пройдет!» А она не прошла. Мало того, оказалась одним из самых агрессивных видов злокачественной опухоли спинного мозга – лимфомой Беркитта.

Дальше была операция — успешная, слова богу. Потом восемь курсов высокодозной химиотерапии — и тоже с хорошим исходом. Тяжело, конечно, пришлось… Дима то умирал и начинал прощаться с родными, то воскресал и начинал строить планы на будущее.

- Особенно тяжело и страшно после «химии» - вспоминает парень. – Было так больно, что, казалось, не вынесу. Но даже тогда я верил и молился. Даже когда со всеми прощался. Поэтому и выжил.

Когда врачи объявили, что Дима наконец вошел в ремиссию, отец Сергий — его папа – со старшим сыном выкрасили в городе церковь в знак благодарности Богу за спасение. Матушка Олеся — его мама — вместе с двумя дочерьми беспрестанно молились о здоровье Димы. Помогали все, кто знал и любил семью. То, что мальчик выжил, стало радостью для многих.

Вот только, увы, опухоль повредила спинной мозг. Ноги у парня отказали. Врачи говорят, что у Димы есть все шансы встать на ноги, нужно только не терять времени и заниматься. Даже группу инвалидности Диме оформили только на два года. И все бы хорошо, но самое дорогое лечение у нас – именно реабилитация. На первый курс восстановительного лечения собрали всем городом. Димка занимался, как вол. Как до этого учился, не обращая внимания на боль и трудности. В сентябре он твердо намерен вернуться к учебе и пойти хотя бы на костылях, но своими ногами. Доктора говорят, все шансы есть. Постепенно чувствительность начинает возвращаться. Уже после двух курсов лечения парень начал ходить на коленях, на ногах может сделать пару шагов вперед и даже поставить одну ногу на лестничную ступеньку. Но занятия нельзя прерывать, а собранные средства кончились. Очередной курс лечения стоит 396 900 рублей. Пожалуйста, помогите собрать эту спасительную сумму!

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Новикова Димы".

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://pomogi.org/stories/novikov_dima/

Пожертвовать через банк:

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Димы Новикова

Контакты: (499) 250-02-44 (Татьяна и Вера, координаторы)