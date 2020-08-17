В Москве появился еще один театральный вуз – имени Олега Табакова

Открыл выставку любимый ученик Мастера Владимир Машков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Олег Табаков – в своих лучших, неповторимых ролях в кино и в театре» - эту архивную фотолетопись, хотя и далеко не полную, можно увидеть в начале Чистых прудов на пути к символичным для Табакова театру «Современник» и «Табакерке» на улице Чаплыгина.

Открыл выставку любимый ученик Мастера Владимир Машков. Сейчас он руководит Театром Олега Табакова (это официальное название «Табакерки»). В церемонии открытия уличного вернисажа принял участие руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина.

17 августа на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка к 85-летию народного артиста СССР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я люблю, любила и буду любить Олега Павловича всегда, - призналась Зудина. - Любовь - это величина абсолютная. Для меня сегодняшний день – праздник.

Журналисты спросили Зудину, какая ее любимая роль Табакова в кино. Оказалось, Искремас из «Гори, гори, моя звезда». Машкову больше всего нравится Табаков в роли Обломова в фильме Никиты Михалкова. И еще в «Сироте казанской» (это был режиссерский дебют Машкова в кино), где Табаков сыграл кока. Александр Кибовский больше всего узнает Табакова в коте Матроскине. «Хотя он и не присутствует в кадре. Появляется только его часть – голос, но даже по этой части - все равно он любимый артист. Вот такой безграничный талант», - сказал Кибовский.

В церемонии открытия уличного вернисажа принял участие руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но не это главная новость сегодняшней встречи. С 1 сентября актерская школа Олега Табакова будет работать как полноценный театральный вуз.

- Актерская школа была открыта Олегом Павловичем 10 лет назад. В нее отбирают талантливых ребят со всей страны. В основном школьников после 9-го класса, - пояснил Машков. После ухода из жизни Табакова именно Машков стал художественным руководителем школы. – Живут они на обеспечении Москвы. Школа бесплатная. Учить на артиста за деньги нельзя. Теперь наши выпускники будут получать диплом о высшем образовании. Но, в отличие от своих сверстников, наши ребята будут заканчивать вуз минимум на два года раньше. На артиста надо учить рано. Oфелию или Джульетту должны играть 16-летние девушки. Будем продолжать дело учителя, как он его задумал. Большая часть моей жизни прошла с Олегом Павловичем. Наши студенты во время учебы играют в профессиональных театрах. Педагоги - действующие актеры. Это уникальный эксперимент, который придумал и осуществил Табаков.

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Александра Кибовского, теперь среди выпускников театральных вузов будут не только щукинцы (выпускники института им. Щукина) или щепкинцы (выпускники института им. Щепкина), но и табаковцы.

Машкову больше всего нравится Табаков в роли Обломова в фильме Никиты Михалкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Машков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН