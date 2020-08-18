«Настоящие ведьмы живут за МКАД»: как я пытался найти гадалку в Москве, чтобы приворожить американскую модель

Цены за магию на расстоянии — от 500 рублей, а личный прием от 2000 рублей. Если маг успел засветиться в телешоу, ставки растут Фото: Shutterstock

«Многократная паломница потомственная ясновидящая матушка Полина Николаевна».

«Старообрядные гадания ведуньи Анастасии».

«Сильный маг бабушка Серафима (85 лет) отвечает в Вайбере».

Это объявления в бесплатной московской газете в августе 2020 года. Их не становится меньше. Во что превратилась магия времен Tik-Tok и инстаграмных лайков, живы ли слепые ведуньи, которые знают о тебе все, только ты ступил на порог — в материале «КП».

ЗАГОВОР НА ПОХУДЕНИЕ

Если вбить в поисковик «гадалка в Москве», то провалишься в бездну страничек эзотериков, тарологи, светлых и темных колдунов. Сегодня гадалки продвигаются в инстаграмах, «ВКонтакте» и прочих соцсетях. Но разве настоящая магия живет в интернете?

Ведуньи до сих пор размешают объявления в газетах

Страницы чародеек напоминают группы продавцов косметики, инстаграмных психологов и иже с ними. Здесь пахнет желанием срубить деньжат, а не дымом благовоний, которые курятся во время обрядов. Раскинуть карты на судьбу от 300 рублей — тебе пришлют фото с минимальными объяснениями. Консультация через мессенджеры оплачивается по числу вопросов. Акция — первый бесплатно!

Услуги классические: заговор на любовь, «шепотки» на отвод соперницы, молитва на беременность. Однако новое время требует свежих решений, поэтому в арсенале появились ритуалы для бизнес-успеха, заговор на похудение и диагностика порчи по фото.

Цены за магию на расстоянии — от 500 рублей, а личный прием от 2000 рублей. Если маг успел засветиться в телешоу, ставки растут. Дистанционный заговор начинается от 2000 рублей, а встреча от 5000 рублей. Отдельная популярная услуга — гадалка на торжество. Как аниматор, только для взрослых.

Так выглядит среднестатистический инстаграм московской гадалки: магия нынче не так что раньше

Листаешь странички и понимаешь: гадалки нынче не те. Вот Мила — 36 тысяч подписчиков в Instagram. Предпочитает платья с глубоким декольте из которого норовит выпрыгнуть грудь, контрастирующая с тонкостью талией. Или Николь, которая на половине фото позирует в образе католической монахини с книгой о каббале — оккультном течении иудаизма.

ГРЕХ БРАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ДАР

Было интересно найти в столице настоящую ведунью, слухами о которой земля полнится. За советом пошел в группы московских районов на FB. Там обсуждают криворуких коммунальщиков, просят найти няню или мастерицу по ресничкам. Был уверен, что кто-то из тысяч горожан точно знает проверенную гадалку.

Сначала участники демонстрировали «фи» оккультизму. Но спустя сутки появились первые явки-пароли. Наивно спросил, нет ли поближе к дому — на востоке Москвы.

— В таких делах расстояние – последнее, на что обращают внимание. В Москве только шарлатанов найдете. Настоящие ведьмы живут за МКАД...

Так я оказался обладателем контакта гадалки Шувани.

— Милый, где телефон взял? Люди подсказали — понятно. Добрые? Раз мой номер дали, значит добрые. Сколько лет? Крещеный? О чем спросить хочешь?

— Хочу про девушку: любит ли...

— Завтра принимаю с 9 до 11. Приезжай на «Филатов луг» — оттуда позвонишь.

— Денег сколько брать?

Ведьма недовольно зацыкала.

— Грех деньги за помощь брать. Как отблагодарить — разберемся. Фотографию девушки вези.

ПРИШЕЛ К ГАДАЛКЕ — РАЗДЕВАЙСЯ

Пересечь Москву на метро недостаточно, чтобы попасть к Шувани. Далее на автобусе 876 до поселка Валуево. Коттеджи перемежались со старыми домами. Гадалка жила в скромном, но не прям бедном домишке.

Ворота открыл черноволосый пацаненок лет семи и быстро забежал в дом. Больше я его не видел. На пороге появилась смуглолицая бабуська и сунула коробку. В нее нужно сложить телефон и все опоясывающее, что есть на теле: ремень, кольца, часы. Позже узнал, что пока ты окольцован, приступать к гаданию нельзя. Но в тот момент казалось, что меня по-хитрому грабили. Подтягивая брюки, прошагал в комнату.

В этом доме жила гадалака-шувани, к которой поехал корреспондент «КП» Фото: Андрей АБРАМОВ

У стены — советский буфет, за стеклом которого пылились чайные пары. На полу вышарканный ковер, у окна круглый стол со скатеркой. Ни черепов, ни ворона, ни ритуального кинжала, к моему сожалению, не было. За столом сидела гадалка. Длинная юбка с узорами, густые черные волосы, на пальцах вереница золотых колец. На лицо — цыганка Сэра возраста 50+. Сравнение с ромалами виделось не случайно.

— Как к вам обращаться? Шувани?

— Я Мария, а шувани — это цыганская гадалка. Моя бабка свой дар в таборе получила. Так зачем пришел? У тебя все хорошо в жизни, — сказала ведунья, откладывая журнал — не «Вестник черной магии», а каталог Avon.

В жизни и вправду все было нормально, но я пришел с легендой. Пришлось сбегать до коробки, куда сложил вещи, чтобы взять телефон.

НА ДОРОЖКУ ВОЗЬМИ ТРАВКИ

Для сеанса накачал фото американской модели, ведущей один из самых популярных инстаграмов мира, Кайли Дженнер. Посетовал, что у нас с ней не складывается. Экстрасенс увлеченно листала фото красотки, затем зажгла свечу, подождала, пока растает. Телефон положила под лист бумаги и стала капать воском.

— Это нужно на настоящее фото делать, но раз у тебя нет...

На прощание чародейка дала пакетик с неизвестной травой Фото: Андрей АБРАМОВ

Поглядев на кляксы, Мария закачала головой.

— Вижу что другой у нее (Кайли год назад рассталась с рэпером-афроамериканцем — прим.авт.). А тебя скоро ждет встреча интересного человека, ты вообще парень…

Тут шувани выдала комплиментарную тираду про потенциал, большое будущее, чистую любовь и кучу ребятишек. Предложил ей, может, карты раскинуть или есть ритуал, чтобы влюбить мою пассию.

— Конечно, есть ритуал, но тебе оно не надо. Ты же за советом пришел, так слушай его.

Простившись, я направился собирать вещи из коробки. Бабулька, которая сидела рядом, сказала, что теперь надо поблагодарить доброго человека. В кармане была лишь купюра в 1000 рублей — протянул ее. Взглядом старушка показала на лавку подле нее, мол, клади сюда.

Когда был в дверях, прибежала шувани и сунула пакетик с какой-то мелкой травой. Ее нужно было посыпать на подушку и лечь спать. Делать этого, конечно же, не стал. Кто знает, что это за дурман-трава?

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему люди ходят к магам

— Нам свойственно магическое мышление. Обращение к магии — желание халявы и потребность в контроле над ситуацией, — рассуждает психолог Анна Неги. — Поход к психологу или психотерапевту подразумевает большую внутреннюю работу, а работать мы не любим. Наколдовали тебе - и все хорошо. Не надо трудиться над собой или отношениям

Не хочу сказать ничего плохого про гадалок, магов, ведуний. Подразумевается, что они приоткрывают завесу будущего. Будущее же в норме для нас закрыто, и это не плохо. Иначе мы не смогли бы нормально жить, если бы знали все. А тут погадали – и тайны перед тобой распахнутся. Ты теперь уже все знаешь: успокоился или, наоборот, расстроился. Неопределенность — это трудность и прелесть нашего существования. Оно дает перспективы, новизну, тайну.