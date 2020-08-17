«Роснефть»: Комсомольский НПЗ нацелен на полное обеспечение потребителей Хабаровского края качественным топливом

Компания "Роснефть" и КНПЗ гарантированно обеспечивают топливом все бюджетные организации Хабаровского края. Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

Деятельность «Роснефти» и Комсомольского НПЗ направлена на полное обеспечение потребителей Хабаровского края качественным топливом. Хабаровский край является одним из стратегически важных для компании регионов как в сфере переработки, так и в сфере поставок готовой продукции конечном потребителям, говорится в сообщении, опубликованном «Роснефтью» 17 августа. Компания гарантированно обеспечивает топливом все бюджетные организации региона. Принадлежащие «Роснефти» АЗС сегодня работают даже в удаленных, экономически нерентабельных районах, продолжая поставлять нефтепродукты всем потребителям края.

«Розничные цены на бензин в регионе на АЗС «Роснефти» поддерживаются на уровне, соответствующим московским. При этом состояние рынка нефтепродуктов в Хабаровском крае и регионе в целом характеризуется дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей, который составляет примерно 50%. Недостающие объемы нефтепродуктов поставляются из других регионов, в том числе значительно удаленных – Омск, Иркутск и даже Башкирия – что оказывает соответствующее воздействие на цену. Весь объем моторных топлив, производимых на КНПЗ, реализуется в дальневосточном регионе без поставок на экспорт, – говорится в сообщении компании. - Даже в условиях действующих налоговых режимов деятельность Компании и КНПЗ будет и в дальнейшем направлена на полное обеспечение потребителей Хабаровского края качественным топливом».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил о недостаточных поставках топлива Комсомольским НПЗ, что, по его мнению, влияет на повышение цен. Глава региона считает необходимым обсудить эту проблему с руководством «Роснефти».

За последние два года компания увеличила объемы реализации моторного топлива в регионе на 24%. Сегодня розничная сеть «Роснефти» обеспечивает четверть объемов рынка Хабаровского края, сообщает компания. Роснефть остается одним из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов региона. Кроме того, компания обеспечивает рабочими местами более 15 тысяч человек, включая сотрудников подрядных организаций.

На Комсомольском НПЗ сейчас идет завершающий этап строительства комплекса гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой дизельного топлива с мощностью 3,65 млн тонн в год. Строительство планируется закончить в 2023 году, новый комплекс позволит производить дополнительные объемы дизельного топлива с низким содержанием серы. Объем инвестиций в модернизацию КНПЗ составил более 100 млрд рублей.