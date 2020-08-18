Андрей Макаревич рассказал, чем молодая супруга превзошла его «16 предыдущих жен»

Андрей Макаревич снял жену в своей программе "Смак". Фото: кадр видео.

О свадьбе Андрея Макаревича стало известно полгода назад: 66-летний лидер группы «Машина времени» тайно женился в Израиле на журналистке Эйнат Кляйн. Новая супруга на 30 лет моложе музыканта – ей 36 лет. До недавнего времени Макаревич не торопился представлять избранницу широкой публике. И вот теперь, наконец, после долгих уговоров Эйнат согласилась сняться вместе с мужем в его программе «Смак Андрея Макаревича» на YouTube.

Сам артист назвал это событие «эпохальным днем в своей жизни».

- Это день, когда я готовлюсь представить свою жену человечеству, потому что человечество давно меня об этом просило. Женился я не втихаря, жену не прячу, - сообщил певец.

Супруги решили приготовить тартар. Фото: кадр видео.

Макаревич рассказал, чем его покорила Эйнат. Оказывается, ни одна из его, как пошутил музыкант, «шестнадцати предыдущих жен» не любила готовить. Поэтому кухня в доме всегда была на нем. И только Эйнат стала той единственной, которая, как выяснилось, готовит даже лучше, чем он.

- Мои жены не то чтобы не готовили, но с удовольствием уступали мне место, потому что я это люблю. И даже считал, что что-то умею и что-то могу, пока в моем доме не появилась женщина, которая делает это значительно лучше, чем я, — рассказал музыкант.

Как признается артист, Эйнат - единственная жена, которая готовит лучше, чем он. Фото: кадр видео.

Насчет 16 жен Макаревич, конечно, загнул - на самом деле он был женат три раза (по крайней мере, официально). На съемках «Смака» они с Эйнат решили приготовить тартар. Избранница артиста не только виртуозно орудовала ножом, но и поражала зрителей знаниями об истории этого блюда. Музыкант с нескрываемым восхищением любовался супругой и в какой-то момент не выдержал:

- Что, ты можешь прямо кусок мяса без соли съесть? Ты чудовище! - пошутил он.

"Я жену не прячу", - уверяет Макаревич. Фото: кадр видео.

В ходе съемок Макаревич признался, что первое время пытался диктовать жене свои условия. Но довольно быстро понял, что это бесполезно.

- Не надо со мной спорить просто. Гиблое дело спорить с еврейской женщиной, - рассмеялась в ответ его супруга.

С Эйнат лидер группы «Машина времени» познакомился пару лет назад во время поездки по Эфиопии – будущая супруга музыканта организовывала туры по этой стране. Во время пандемии туристический бизнес забуксовал, и Эйнат переключилась на торговлю вином, основав собственную компанию. Свадьба Макаревича и его избранницы прошла в конце прошлого года в Яффе, в узком кругу, по еврейским традициям. На торжестве было около 40 гостей.

- Мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется, - рассказал музыкант в одном из интервью.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн поженились в конце прошлого года в Израиле. Фото: кадр видео.

Сразу после бракосочетания жениху и невесте пришлось расстаться – Макаревич вернулся в Россию, а Эйнат осталась в Израиле, где она живет уже несколько лет.

Потом молодоженов разлучила пандемия: границы оказались на замке, и им несколько месяцев пришлось общаться по видеосвязи. Сейчас супруги воссоединились и даже успели съездить в небольшое свадебное путешествие по Золотому кольцу.