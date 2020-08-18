«Выползаю из спальни злая, как собака»: Лера Кудрявцева честно рассказала о семейной жизни с хоккеистом Игорем Макаровым

Лера Кудрявцева призналась: ее жизнь - отнюдь не глянцевая картинка. Фото: Инстаграм.

Лера Кудрявцева уже семь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. 49-летняя телеведущая и 32-летний спортсмен кажутся идеальной парой, словно сошедшей с картинки глянцевого журнала. На самом деле в семейной жизни супругов все не так уж радужно – как, впрочем, и у любой другой семьи. Об этом Лера с юмором рассказала в Инстаграме.

Телеведущая поделилась на своей страничке умилительной картинкой, снятой на чьей-то идеальной кухне: красивая женщина и подтянутый мужчина, счастливо улыбаясь, готовят завтрак. На заднем плане чинно играют воспитанные дети.

- Случайно наткнулась в инете на такие « волшебные» фото с Кухни большой семьи и представила , как я утром выхожу из спальни вся такая свежая, муж на кухне режет овощи, дом залит утренним ярким солнцем, ну и я как в сказке порхаю, радуюсь и смеюсь, - пошутила телеведущая.

На самом деле утро звезды экрана проходит точно так же, как и у миллионов других женщин.

- На деле я выползаю не выспавшаяся из спальни, злая как собака. Бреду угрюмо на кухню в уме просчитывая, что готовить всем, и, если меня потревожить первые 15 минут, могу убить, - описала свою реальность ведущая шоу «Секрет на миллион». – Девчули, у вас как на картинке, я надеюсь?

Как выяснилось, среди подписчиков Леры есть и такие, чья жизнь соответствует глянцевой фотографии.

- У меня да! Только без мужа, - то ли в шутку, то ли всерьез написала телеведущая Анфиса Чехова.

К счастью, сейчас Лера может расслабиться и не думать о домашних хлопотах. Телеведущая вместе с двухлетней дочкой Машей отдыхает в Турции, в роскошном отеле, работающем по системе «все включено». Так что по крайней мере о готовке Кудрявцевой можно забыть.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли пышную свадьбу в 2013 году. Поначалу многих удивляла большая разница в возрасте супругов (Игорь младше Леры на 16 лет), но теперь даже отъявленные скептики признали, что они гармоничная пара. Сама телеведущая недавно призналась: «Это мой человек, просто мой». Во время прямого Инстаграм-эфира с Тиной Канделаки Кудрявцева рассказала, как развивался ее роман с будущим мужем. Лера призналась, что интим у них с Игорем случился уже на первом свидании.

- Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да, - рассказала она Тине Канделаки. - Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой.

По словам Леры, инициативу на первом свидании проявил именно Макаров. Они с мужем познакомились в ресторане – сидели за соседними столиками, и Игорь набрался храбрости и подошел к ней.

- Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же, - рассказывала Кудрявцева.

При этом телеведущая не скрывает, что иногда ощущает себя более молодой, чем ее благоверный – обычно это бывает в те моменты, когда Игорь целый день лежит на диване и ничего не делает. Иногда Лера устает от супруга и чувствует, что ей нужно уединиться. В такие дни супругов спасает гостевой домик, расположенный у них на участке. Телеведущая признается, что может на время «отселить» в него мужа.