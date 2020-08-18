Александр Мостовой – прогноз на полуфиналы Лиги Чемпионов: «Баварии» будет непросто с «Лионом»

На пути к полуфиналу "Бавария" нанесла унизительное поражение "Барсе". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До финала главного футбольного турнира Европы остался один шаг. Лига Чемпионов давно превратилась в фабрику по производству сюрпризов, а год, в котором финал ЛЧ играется в августе, просто не мог быть иным.

Главный прогнозист «Комсомолки» Александр Мостовой традиционно поделился с читателями раскладами и прогнозами перед играми Лиги Чемпионов, где «РБ Лейпциг» и «Лион» будут сражаться с великанами европейского футбола - ПСЖ и «Баварией»

Александр Мостовой. Фото: Иван ВИСЛОВ

«РБ Лейпциг» - ПСЖ (18 августа, 22.00. «Матч ТВ»)

Ясно, что ПСЖ является фаворитом матча с «Лейпцигом», но немцы просто так не сдадутся. Ребята сами понимают, что стоит на кону. «Аталанта» показала, как можно играть с ПСЖ. Если бы не выход Мбаппе, который растерзал там всех, неизвестно, что было бы. Так что у «Лейпцига» будут свои шансы.

Чем отличалась ПСЖ от «Аталанты»? Командной игрой. Неймар провёл великолепный матч, просто не забил. Если бы не он, не увидели бы мы ПСЖ в полуфинале, - но он один. «Аталанта» контролировала мяч, но в таких поединках многое решают звёзды. У «Лейпцига», может быть, их нет, но командная игра и немецкая мотивация может заставить сделать результат.

Не обращал бы внимание на стабильность или не стабильность. На первый план выходит состояние игроков на день игры, а в день игры может произойти всё, что угодно: ноги ватные, голова болит, спину защемило. Немцы закончили раньше всех, они месяц не играли, а две команды вышли в полуфинал, хотя многие говорили, что они не в тонусе. Французы вообще чемпионат не играли, а ПСЖ и «Лион» тоже в 1/2. Все факторы уходят на второй план, остаётся только сегодня.

«Аталанта» в игре с ПСЖ свалилась на индивидуальные ошибки футболистов: потерял концентрацию, вовремя не отдал, не посмотрел. В игре с «Лейпцигом» также ведущие роли будут играть детали. Если две недели назад шансы в этой игре оценивались бы 70 на 30 в пользу ПСЖ, то сейчас, думаю, 55 на 45, но также в пользу ПСЖ. Всё-таки у них шикарная тройка нападения.

«Лион» - «Бавария» (19 августа, 22.00, «Матч ТВ»)

«Лион» прошёл «Манчестер Сити» за счёт самоотверженности и самоотдачи, не допуская элементарных, детских ошибок. Такая же ситуация будет нужна в матче с «Баварией». «Сити» был фаворитом, а проиграли 1:3 из-за каких-то элементарных ошибок.

Сейчас для меня «Бавария» - фаворит номер один. Никто не ожидал, что такое произойдёт с «Барселоной», но такое бывает, раз в десять лет такое происходит. «Барселона» поплыла, а немцы начали добивать их. Но, понимаете, - «Лион» встанет вдесятером у своих ворот, и попробуй забей. Плюс запредельная мотивация: там никто и не мечтал о том, чтоб быть в полуфинале. Не так-то всё просто.

Есть нюансы, которые часто встречаются в футболе. Да, назабивали «Барселоне», а с «Лионом» могут ударить мимо, ещё раз, и всё – мяч не полетит. Чем «Бавария» превзошла «Барселону»? Реализацией моментов: четыре удара – четыре гола. Но не будет же всё время так. В «Лионе» же тоже смотрели игру с «Барселоной», сейчас сидят, разбирают. Тренер говорит, чтоб таких передач, как в матче с «Барселоной», не проходило. А если защитники интеллектуальные, они не дадут проходу. «Бавария» показала, что они находятся в сумасшедшей физической форме, но французы это увидели и учли.

Скорее всего, игра будет закрытая. «Бавария» от эффекта крупной победы над «Барселоной», осознавая, что они фавориты, побегут прессинговать, чтоб сразу постараться задушить, забить, взять поле под контроль. Французам очень важно не допускать ошибок, чтоб не обыгрывали один в один, чтоб всегда кто-то страховал. Момент недонастроя у «Баварии» исключён. В полуфинале Лиги Чемпионов эти слова исключены вообще. Если «Бавария» не обыграет «Лион», это не будет моментом недонасторя. Сейчас стоит говорить не о «Баварии», а о том, что сможет немцам противопоставить «Лион». Результат будет зависеть от французов.