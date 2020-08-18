Хоккеем на траве теперь будут рулить бейсболисты

Момент соревнований по хоккею на траве на Лондонской олимпиаде. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Необычная ситуация произошла в хоть и не самом популярном у нас, но все же олимпийском виде спорта. Во вторник Минспорт на своем сайте опубликовал заявление, в котором сказано, что «Правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта "хоккей на траве" наделена сроком на шесть месяцев Федерация бейсбола России».

А на сайте Федерации хоккея на траве (ФХТР) мы видим несколько заявлений от президентов областных федераций, которые просят этого не делать. Чтобы разобраться с этими не хоккейными финтами, мы позвонили одному из заявителей – президенту Федерации хоккея на траве Костромской области Александру Ипполитову.

- Александр Генрихович, что там у вас происходит, не могли бы вы нам рассказать?

- Я тоже не могу разобраться, там заварилась, видимо, своя какая-то каша. Связано это в первую очередь с Александровым.

Николай Александров. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

- Да, мы слышали, что президент Федерации хоккея на траве России Николай Александров находится под домашним арестом и является фигурантом двух уголовных дел о растрате средств ОАО «Метрострой», а вместо него второго президента (Андрея Кананина – прим. авт.) - выбрали, не выбрали, непонятно. Кто там сейчас всем управляет?

- Там, судя по всему, не могут разобраться, прийти к согласию между конфликтующими сторонами.

- То есть внутри федерации?

- Да. Потому что ведь там документально Александров не отстранен от федерации (суда еще не было), его заявление, насколько мы знаем, не написано. И тут же проводятся определенные шаги, собираются назначать нового президента… Просто жалко, ведь вся эта волокита идет всем во вред.

- Я так понял, что соревнования откладываются?

- Да. Сейчас их отложили, ведь календарный план остался неподписанным.

- А когда должен был стартовать чемпионат?

- Все соревнования должны были открываться еще в апреле, но тогда все старты отложили из-за пандемии… А в принципе, у нас круглогодичный календарь, ведь есть еще индор-хоккей. Спортсмены играют зимой в залах, чтобы не прекращать свою активную деятельность.

- А почему вашу федерацию отдали в управление бейсболистам, вы слышали об этом?

- Да, да. Сегодня пришла бумага, что мы на шесть месяцев будем находиться под аккредитацией бейсбола.

- А что это значит?

- Я не могу вам сказать, но вот завтра, 19-го августа, будет конференция. Пришло письмо…

- А вы поедете в Москву, или такие вопросы пока решаются по удаленке?

- Там будут собираться члены исполкома и, возможно, будет вестись трансляция по видео.

- Вы в своем письме еще пишете, что вас не поставили в известность.

- Да, на самом деле этот вопрос не согласовывался с нами.

- На сайте ФХТР есть еще такие же заявления из Тюменской, Ростовской области, ваши коллеги пишут то же самое.

- Да, да.

- То есть решили в Москве, никого не спросив?

- Да, собрали исполком и решили. Они, видно, права не имеют, но, видите, все потекло в другое русло.