«Валя получила разрешение на работу в Испании»: Легкоступова собиралась переезжать и петь с мужем

Валентина Легкоступова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

54-летняя Валентина Легкоступова умерла через месяц после венчания. Певица получила черепно-мозговую травму, вовремя не обратилась к врачам, и последствия этой травмы стоили ей жизни. Заключение о том, как певица получила эту травму, озвучат правоохранительные органы. 6 августа дочь Легкоступовой отвезла на машине маму с ее новым мужем в наркологическую клинику, и в тот момент ничего не предвещало беды. По словам Анэтты Бриль, ее мама даже пыталась петь в автомобиле, обмолвилась в разговоре, что упала… А 14 августа Валентины Легкоступовой не стало. Претензии у Анэтты к мужу ее матери следующие: он не сообщил семье о том, что Валентина упала, не вызвал врачей, выпивал. Анэтта Бриль каждый день, давая комментарии, подчеркивает одно: «Надеюсь, что следственный комитет сделает выводы, почему товарищ Фирсов не вызвал «Скорую», не вызвал ее семью. Не понимаю, для чего нужно было доводить себя до такого состояния…» Дочь в шоке, что ее мама употребляла алкоголь. По словам друзей, гипертоник Легкоступова раньше никогда не пила больше бокала шампанского, а здесь попала под влияние нового возлюбленного.

13 июля — венчание Легкоступовой и Фирсова в Крыму. Молодожены не пили, так как рядом была мама певицы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как оказалось, Легкоступова планировала начать новую жизнь во всех направлениях: дети взрослые, поэтому Валентина хотела пожить для себя. У певицы остались дочь и сын: от первого брака 29-летняя Анэтта (счастливо замужем, двое детей) и от второго - 19-летний Матвей. От второго мужа певица ушла почти два года назад, а официально оформила развод недавно. У 57-летнего Фирсова есть взрослый сын от первого брака и несовершеннолетняя дочь от второго. Ради брака с Легкоступовой Фирсов развелся с молодой женой – влюбился. Юрий в прошлом именитый спортсмен, мастер спорта международного класса, а теперь зарабатывает на жизнь яхтингом – проводит международные регаты. Есть у него и своя яхта – ориентировочной стоимостью $25 тыс. А вот своей недвижимости у Фирсова не было – оставил жене при разводе. Поэтому и проводила пара медовый месяц на жилплощади Легкоступовой – в квартире близ метро «Текстильщики».

Дочь Анэтта отвезла маму с мужем в наркологическую клинику. Валентина сказала ей, что упала сама Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С Легкоступовой Фирсов познакомился в соцсетях – пять лет назад написал ей сообщение на Facebook. Переписывались, но замужняя Валентина отвечала отказом на приглашения на регату. Потом артистка ушла от мужа, с которым прожила 20 лет и прошлой осенью приняла приглашение яхтсмена: улетела в Турцию на регату. Море, парус, романтика – влюбилась. «Я приняла участие в нескольких международных регатах вместе с Юрием, понимаю, как это сложно и интересно», - рассказала певица, вернувшись домой. И сразу же поставила статус в Facebook – «в отношениях». А Фирсов сообщил жене о разводе. Дочь просила маму не спешить со свадьбой – получше узнать избранника. Но Валентина всю свою нерастраченную энергию направила на строительство новой жизни.

Валентина со вторым мужем Алексеем прожила 20 лет. Фото: кадр программы «Когда все дома». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Юрий плачет: мол, кто же знал, что травма обернется такой бедой. «Упала она, потому что ванная мокрая была. Ни крови, ничего не было…» - Фирсов оправдывался в «Прямом эфире», что жена на рассвете сама поскользнулась на полу в ванной и упала навзничь. Со слов яхтсмена, Валентина сказала, что все в порядке и помощь врачей не нужна. Фирсов не стал скрывать, что он выпивал и раньше: «Парусный спорт – тяжелая работа. Приходится на солнце находиться четыре недели в месяц. Одним из выходов был алкоголь. Потом на два-три дня в клинику, и выходишь оттуда – огонь…» Видимо Легкоступова впервые в жизни попробовала уйти в загул, поддавшись влиянию мужа. Кстати, в Крыму рядом с мамой Валентины молодожены алкоголь не употребляли.

А планы у них были грандиозные – у Легкоступовой намечалось пару концертов в сентябре, потом шумная свадьба на греческой регате и переезд в другую страну.

Из-за Легкоступовой Фирсов ушел от молодой жены, но продолжал общение с дочкой.

Юрий Фирсов раскрыл планы молодоженов: «Мы хотели уехать в ближайшее время, Валя получила разрешение на работу в Испании с видом на жительство...» Вдовец переживает: «Все, что у нас было накоплено, осталось в этой квартире!» Ключей от квартиры Валентины у Юрия нет, а на его звонки мама и дочь певицы не отвечают.

Легкоступова не случайно стремилась в Испанию – на Тенерифе она была очень счастлива целых пять лет. Певица жила на Канарских островах со вторым мужем и сыном, занималась риэлторским бизнесом, преподавала вокал детям, летала на концерты в Россию. С Тенерифе в Россию Легкоступова вернулась три года назад, так как серьезно заболел ее отец и свекор. Дом свой на Канарах тогда звезда продала. Но всегда стремилась назад к океану – называла Тенерифе своим местом силы и присматривала новое жилье. Видимо, планировала жить на Тенерифе, навещая детей на родине. Но о своих планах молодожены собирались сообщить всем осенью.

Сын певицы Матвей - студент колледжа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Легкоступова после венчания позвонила подруге Ирине Грибулиной: «Иришка, напиши нам дуэт с Юрой, будем вдвоем с ним петь!» Валентина говорила о своем третьем муже: «Он моя лебединая песня!» Они даже татуировки успели сделать одинаковые – парус на руке с инициалами друг друга. А больше ничего не успели.

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Валентина представляла своего яхтсмена обеспеченным мужчиной: мол, у него яхты стоят заграницей. Он действительно известный яхтсмен, но далеко не богач. Юрий Фирсов - мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы, а последние годы на жизнь зарабатывал тем, что набирал команды и устраивал регаты. Обещал, что в скором времени они отправятся на регату с Легкоступовой. А у Валентины в планах были концерты в сентябре (подробности).

Последнее интервью Валентины Легкоступовой «КП»: Я никого не хочу осуждать

Валентина Легкоступова не раз была героиней очерков и репортажей «КП», давала интервью нашему изданию. Эта беседа с ней была записана чуть меньше года назад, она прозвучала в радиоэфире. Никто и не предполагал, что печатная версия того разговора станет последним интервью Валентины Легкоступовой (подробности).