Подведены итоги молодежной экологической онлайн-конференции EcoGuild Talks

Мероприятие объединило на одной площадке разносторонних спикеров, ведущих экспертов и лидеров мнений

10–13 августа состоялась Первая всероссийская молодежная онлайн-конференция экологической направленности EcoGuild Talks. Инициатором и организатором мероприятия выступила ЭкоГильдия МГУ. Конференция прошла при поддержке Фонда Росконгресс, Роскачества, Росмолодежи, Агентства стратегических инициатив, РБК Конференции и других партнеров.

В течение четырех дней 35 спикеров демонстрировали совершенно разные, нестандартные взгляды на связь экологии с другими сферами жизни. Конференция была разделена на четыре тематических блока: «Устойчивое развитие», «Новая экономика и инновации», «Городская среда и туризм» и «Просвещение. Бизнес».

Приветствие гостей переросло в полноценную дискуссию: первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов и депутат Государственной Думы РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов представили свои точки зрения на актуальную экологическую повестку России. Эксперт и член жюри всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», известный телеведущий Джон Уоррен поделился своими переживаниями о том, в каком состоянии его поколение передает планету в руки молодых. Джон также отметил, какая высокая ответственность лежит сейчас на молодежи за сохранение нашего общего дома.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков говорил о согласованности политики банка с потребностями общества, а первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк отметила, что сегодня общество транслирует запрос на устойчивость и экологичность любой деятельности, и банки стараются соответствовать этому запросу через введение концепции зеленого финансирования.

Связь принципов экологичного образа жизни с общей идеологией качества жизни отметила заместитель руководителя Роскачества, преподаватель – эксперт МГУ имени М.В. Ломоносова Юлия Михалева. Юлия подчеркнула важность вовлечения молодежи в решение актуальных задач, экономических и социальных, а также формирования общества ответственных потребителей.

Помощник директора Фонда Росконгресс по молодежной политике, председатель совета Центра международного продвижения Роман Чуков рассказал о деятельности Фонда на молодежном международном и экологическом треках, о связке Целей в области устойчивого развития до 2030 года, принятых ООН, с построением личных профессиональных траекторий роста молодых специалистов, а также рассказал о международной сети лидеров и предпринимателей Friends for Leadership для масштабирования и развития российских и международных проектов.

Заместитель министра образования Московской области, международный эксперт в образовании, топ-50 учителей мира Наталия Киселева рассказала молодежной аудитории о проекте CAP – Climate Action Project. Наталия выразила обеспокоенность тем, что среди команд, принимающих участие в этом международном проекте, мало представителей России.

О стратегиях перехода к «зеленой», а также «синей» и «голубой» экологии рассуждала директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Татьяна Митрова. «Мир вступает в этап четвертого энергетического перехода», – отметила она.

«Конференция прошла очень динамично. Интерес молодежи к EcoGuild Talks довольно велик – только за четыре дня трансляцию и запись мероприятия в YouTube посмотрели более двух тысяч человек, а это значит, что почти две тысячи человек стали на шаг ближе к ведению экологичного образа жизни», – подвела итоги мероприятия руководитель оргкомитета конференции EcoGuild Talks Эвелина Михалева.

«Фонд Росконгресс активно развивает экологический и молодежный треки в рамках своих деловых мероприятий. ЭкоГильдии МГУ удалось объединить на одной площадке разносторонних спикеров, ведущих экспертов и лидеров мнений. Их готовность принять участие в конференции показала, насколько важные темы были подняты в ее рамках. Будущее нашей планеты зависит от молодых, перспективных и образованных людей, и я уверен, что с такой заинтересованностью окружающих к проблемам экологии и защиты окружающей среды у этого проекта обязательно будет большое будущее», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Достигнутый успех уверил организаторов в том, что конференция EcoGuild Talks должна стать ежегодной.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте EcoGuild Talks: ecoguildtalks.ru.

Трансляции четырех дней конференции EcoGuild Talks доступны по ссылкам:

10 августа, 11 августа, 12 августа, 13 августа.