«В Москве есть улица Численко, теперь пройдусь по Маслаченко»: в районе стадиона «Спартака» могут появиться улицы, названные в честь знаменитых футболистов

О том, как созревал этот проект, нам рассказал знаменитый вратарь сборной СССР, напарник Льва Яшина, Анзор Кавазашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец «Спартака» Леонид Федун отправил на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию улиц и других объектов города Москвы письмо с просьбой дать улицам названия в честь легендарных спартаковцев. О том, как созревал этот проект, нам рассказал знаменитый вратарь сборной СССР, напарник Льва Яшина, Анзор Кавазашвили.

- Анзор Амберкович, улицы вокруг стадиона в Тушино могут назвать именами различных футболистов. В списке фигурируют Игорь Нетто, Хусаинов, Крутиков, Парамонов, Жмельков, Исаев, Ильин, Черенков, Татушин, Тищенко, Огоньков, Сальников, Масленкин, Цымбаларь.

- Там, в этом списке, кстати, и фамилия Маслаченко тоже должна быть. Да, мы много этим занимались. У меня есть пресс-секретарь Михаил Захаров, который был очень близок с Игорем Нетто. А потом в последние годы жизни он ухаживал, как брат, за Алексеем Парамоновым. Он давным-давно уже занимается этим вопросом. Еще в 90-х годах мы пробивали, чтобы одной из улиц в Москве присвоили имя Льва Яшина. Нам очень долго отказывали, не признавали, что футболисты достойны того, чтобы их имена увековечили.

А потом вдруг мы услышали о том, что в Чечне, в Грозном, одна из улиц имеет название Льва Яшина. Рамзан Кадыров решил этот вопрос без всяких с нашей стороны просьб. И мы немного были ошеломлены таким «вниманием» со стороны наших городских властей. Так что сейчас мы рады, что у господина Федуна появился целый район, где можно и нужно назвать улицы именами выдающихся футболистов спартаковского клуба.

- А это что за улицы?

- Это прямо вокруг стадиона. Там река, а за рекой дома строятся, и все это господин Федун там осуществляет. Ну, естественно, он же деньги платит, и он имеет право предложить, чтобы проектируемые проезды назвали именами тех людей, которые ему импонируют. До этого свободных улиц в огромной Москве не нашлось…

- А вы знаете, что не так давно рядом со стадионом «Динамо» появилась улица Игоря Численко?

- Ой, как приятно! А я даже не слышал. Ой, какие молодцы динамовцы, а! Какие молодцы! Так и надо. Численко - это же эмблема московского «Динамо». Это человек, который сделал так много, он остался в истории. Незаменимый нападающий! Удивительный нападающий! У каждого футболиста есть свой рисунок, который он оставляет в жизни. Численко оставил эту самую игру, которую повторить невозможно.

- А он вам забивал?

- Он мне не забил ни одного мяча, но мы вместе играли в сборной, - смеется Анзор Кавазашвили.

- Но в клубах-то разных играли?

- В разных. Но он мне не забивал. Помню до сих пор, как мне забил сумасшедший гол его партнер Владимир Ларин, со штрафного.

Разогнался и как дал… а я не любил, когда большая стенка стояла. Я всегда старался, чтобы видеть мячик, когда бьет кто-нибудь. А тут он ударил вроде спокойно, а мячик уже в воротах, в сетке трепыхается. Представляешь, какой удар у него сильный! Так же и Гена Красницкий был, помнишь такого? У него вообще был «пушечный» удар. Мне повезло в жизни, я играл с великолепными футболистами и многие из них достойны, чтобы в их честь называли улицы.