Бывший муж Асмус гуляет с блондинкой, а супруг Гагариной заставляет ее ревновать: звезды сложно переживают развод

Говорят, что Кристина стала инициатором развода с Гариком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этим летом случилось несколько громких звездных разводов. Один из них, правда, оказался пиар-акцией Джигана и Оксаны Самойловой. А вот другие расставания настоящие – самыми завидными невестами этого лета стали Полина Гагарина и Кристина Асмус. Девчонки успешны и востребованы в профессии, плюс умницы и красавицы. Стоит отметить, что поклонники звезд давно раскусили: артисты часто скрывают правду, выдавая дозировано информацию о личной жизни в выгодном им формате. Поэтому проводят расследования сами или читают наши новости.

Говорят, что бывший Полины Гагариной назло ей засветился с симпатичной клиенткой: Дмитрий Исхаков - модный фотограф. Но Гагариной уже все равно – она укатила в Турцию с подружкой. А на Гарика Харламова объявили настоящую охоту светские львицы – обеспеченный, умный, нагулявшийся, давно уже не пьющий… В спешке записали в любовницы Гарику Яну Кошкину, от чего артист обалдел и не сдержался от дружеского шаржа. Однако Харламов не прельстился на выдающиеся прелести красотки Кошкиной. Но активно посещает посиделки товарищей на «дружеских террасах» и пару разу за лето рядом с ним видели длинноногую блондинку с отпечатком интеллекта на лице. Кристина забрала дочь с собой на съемки в Геленджик, поэтому что еще остается завидному холостяку?

Полина Гагарина проводила мужа из своего шикарного загородного дома в его холостяцкую квартиру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но сейчас обсуждают другой интересный факт – Кристина Асмус подписана на своего бывшего Харламова и Гагарина дружит с Исхаковым в соцсетях. А вот мужчины от своих пока еще жен (документы о разводе не оформлены) в инстаграме отписались. Гарик больше не дружит с Кристиной, а Дмитрий - с Полиной. Блогеры вынесли вердикт: это означает, что обижены мужчины, а инициаторы расставания женщины. Так ли это? Какие выводы можно сделать, наблюдая за подобными переменами в социальных сетях.

Объясняет kp.ru особенности звездных взаимоотношений в соцсетях психолог Максим Алябьев: «Социальные сети создают искаженное видение действительности: там все счастливы, хорошо выглядят, успешны, поэтому, когда пара объявляет о распаде многие удивляются и разочаровываются. Асмус, Варнава… Этот список длинный и будет пополнятся, показывая нам несоответствие реального положения дел и инстаграмной бутафорской реальности. Действительно, мужчины переживают расставание достаточно болезненно в силу своей нравственной и биологической природы. Чтобы снизить уровень травматики, он может отписаться, чтобы лишний раз не видеть человека, не мониторить, куда он направляется и с кем он бывает. Но и у женщин может быть схожая реакция.

Этот факт свидетельствует о желании адаптироваться к разрыву. За таким поступком может быть обида и другие разрушительные эмоции. Схемы поведения звезд при расставаниях могут отличаться, потому что общество в меньшей степени позволяет им быть настоящими.

Публичным людям необходимо поддерживать свой образ, часто они могут использовать факт расставания, как еще один инструмент для пиара. Когда личные отношения становятся общественным достоянием - сложно найти истинные причины развода и понять какие мотивы руководили людьми. Я как специалист, реабилитирующий людей после расставаний, рекомендую создать информационную депривацию и на время отписаться от всех социальных сетей и ограничить контакты с бывшим партнером, дабы исключить провокации и ухудшение и без того тяжелого состояния».