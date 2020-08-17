Протесты в Белоруссии, последние новости на 17 августа 2020 года: сразу два митинга. И совершенно непонятно, что дальше

Восьмые сутки в Беларуси идут марши протеста Фото: Александр КОЦ

Сторонников Лукашенко вышло на улицы (по данным МВД) около 65 тысяч человек. И больше 200 тысяч противников действующей власти только у стелы в Минске, не считая других городов. Это самая массовая акция протеста в истории страны.

Основные событий в Республике к этому часу - в материале «КП».

Ровно неделю назад Республика Беларусь выстроилась в очереди к избирательным участкам. К вечеру 9 августа официальные новостные ленты гордо рапортовали – уверенную победу одерживает действующий президент станы Александр Лукашенко, набравший 80% голосов избирателей (эти цифры так и остались неизменными до сегодняшнего момента, хотя народ требовал пересчета голосов, и многие с такими результатами выборов категорически не согласны). Вечером того же дня и начались первые беспорядки и акции протеста на улицах Минска. Собственно, у той самой стелы на проспекте Победителей в столице, где сегодня 16 августа 2020 года, собралась огромная толпа оппозиционно настроенных белорусов.

Официальные источники присудили победу на выборах Александру Лукашенко Фото: REUTERS

Главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская еще в понедельник вечером экстренно уехала из страны «к детям», которые заблаговременно были вывезены в соседнюю Литву. Со своими сторонниками она общалась уже оттуда посредством видеообращений. Именно она анонсировала большой марш «За свободу» на воскресенье 16 августа 15:00 во всех городах страны. Она попросила взять ответственность за координацию этих акций муниципальные власти, однако ни один из мэров городов на ее призыв не откликнулся. Но людей это не остановило.

Светлана Тихановская покинула страну. Фото: REUTERS

ПРОВЛАСТНЫЙ МИТИНГ

На этот же день был назначен еще один митинг – провластный - в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. Его провели в Минске на площади Независимости в 14:00. Туда пришли премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и другие политические тяжеловесы.

Людей, кроме минчан, было много и из регионов. С утра на подъезде к городу очевидцы снимали огромные колонны автобусов, спецвагоны прибывали на железнодорожный вокзал. Сторонников действующего президента свозили со всей страны.

Выступал сам Лукашенко. Александр Григорьевич был очень эмоционален, общался с народом он больше 20 минут и наговорил своим сторонникам много всего.

Начались беспорядки на улицах Фото: REUTERS

Вот некоторые выдержки из вступления президента:

«Я не хотел вас звать на эту площадь не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого... У вас много дел. Вы убираете хлеб, готовите детей в школу, – начал свое выступление президент. - Я помню 90-е. Здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник улиц и площадей. Я не сторонник митингов. И, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь.

Толпа в ответ скандировала: «Спасибо!»

«Я обращаюсь на вы к тем, кто сегодня заблудший и дезориентированный. Хочу спросить у вас, чего хотите вы сейчас. Вы хотите свободы? Какой?», - спрашивал Лукашенко. Люди в ответ скандировали: «Нет!».

- Вы хотите перемен? Что будем менять?

И снова в ответ. «Нет»

- Вы хотите реформ? Завтра начнем, - обещал Лукашенко.

И снова – нет.

Митинг в поддержку Лукашенко Фото: Александр КОЦ

- Тот, кто хочет новых выборов, в окно посмотрите! Танки и самолеты в 15-ти минутах от наших границ. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Наращивают военную мощь Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, приказывая нам провести новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то сорвемся в штопор. Мы погибнем, как народ и как нация. Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое руководство.

- Нам предлагают новую власть и солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?

Толпа скандировала: «Видим!»

- Если кто этого хочет, то без меня, – распалялся Александр Григорьевич. – Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки! Учителя, врачи и прочая интеллигенция. Возьмите голову в руки и посмотрите на данное.

- Вы этим показали, кто в доме хозяин. Мы слышали их голоса. Мы понимаем это меньшинство. Но и они должны считаться с мнением подавляющего большинства, с нашим мнением.

Выступил и сам Лукашенко Фото: REUTERS

Перед Батькой слово давали и простым людям. Всем желающим можно было высказаться. А их было немало. Кто-то кричал со сцены: «Не отдадим Беларусь», "За Батьку", «Против правительства голосуют продажные». А одна женщина вышла и попросила белорусов скинуться ей на путевку к морю: «Я 35 лет работаю на предприятии на Брестчине, – сказала она. - Да, зарплата маленькая, да, я не чувствую себя в безопасности, но я против беспорядков. Помогите мне осуществить мою мечту».

Митинг закончился в течении часа. Люди расходились и едва ли не нос к носу столкнулись со своими согражданами, которые приехали в центр города совсем для других целей.

ОППОЗИЦИОННЫЙ МИТИНГ

Такого скопления людей в Минске, да и в других городах страны, до сегодня не было никогда. Площадь у стелы была забита до отказа. Все, кто добирался до центра Минска на общественном транспорте, скидывали потом в сеть видео – в автобусах всей толпой пели «Перемен» Цоя. Машинист метро после объявления станций скандировал в громкоговоритель: «Живе Беларусь!». И весь состав ему отвечал тем же. Люди везли с собой цветы, красно-белые флаги (предыдущий стяг страны). Многие были одеты в красно-белые одежды. Добровольцы на авто подвозили и бесплатно оставляли на тротуарах бутылки с водой. Другие собирали мусор в большие мешки.

Митинг в поддержку оппозиции Фото: Александр КОЦ

Не было ни сцены, ни выступающих. Время от времени толпа скандировала политические лозунги: «Верим, можем, пераможем!», «Уходи!» и прочие. Многие пришли с плакатами. К концу дня все это народное творчество разместили на памятнике Ленина прямо напротив здания Правительства. Так памятник стал своеобразной выставкой мемов.

В целом акция прошла максимально мирно. Люди улыбались, обнимались и держались за руки. Никаких арестов и задержаний в этот день не было, хотя сотрудников милиции и ОМОНа в городе в этот день было достаточно. Движение по проспекту Независимости для авто было перекрыто вплоть до 21:00.

Такая картина дня сегодня была в Минске. Но многочисленные, если не сказать фантастически многочисленные, акции протеста были и во всех других города – от самых маленьких до крупных. В Бресте вышло порядка 50 000 человек. Улицы Гродно были заполнены протестующими с красно-белыми флагами буквально под завязку. В Могилеве по разным подсчетам протестовать вышли около 20 000. В Витебске вышли около 5000 человек.

Митинг в Гомеле, где 16 августа похоронили погибшего в СИЗО. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Утром в Гомеле хоронили погибшего Александра Вихрова. Сотни людей, десятки венков. 25-летнего парня задержали 12 августа, он скончался где-то в отделении милиции. Мужчина, который случайно оказался вместе с ним за решеткой тоже пришел на прощание и рассказал журналистам TUT.BY, что видел, как Вихрову стало плохо. На просьбы вызвать медиков милиция не реагировала.

К протестам присоединились сотрудники белорусской Академии наук.

Ранее извинявшийся перед народом глава МВД Караваев сегодня сказал, что ему очень жаль погибшего. «Еще больше – этих побитых, они тоже пострадали. А самое больше – моих 129 сотрудников», - приводит слова главного силовика телеграм-канал «Чай с малиновым вареньем».

Как бы события в Белоруссии не развивались дальше (а даже примерного сценария сейчас не может предположить ни один, даже самый опытный политолог), эта неделя точно войдет в историю страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Противники Батьки собрали митинг втрое больше, чем он

Протестующие пришли на площадь в Минске, где еще недавно стоял Лукашенко. Репортаж спецкора kp.ru Владимира Ворсобина (подробнее)

ПО ТЕМЕ

Майдана белорусы не хотят, но как добиться своих требований - не знают

Рекордная акция в Минске прошла - а что дальше? Наш спецкор Александр Коц поговорил с протестующими (подробнее)