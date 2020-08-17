Как попасть на сложную операцию бесплатно: 7 шагов для получения высокотехнологичной медпомощи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России сейчас «коронавирусное межсезонье»: первая волна эпидемии во многих регионах ослабла, а новое повышение заболеваемости ожидается в октябре-ноябре. Ведущие медицинские центры, где проводят сложные медицинские операции и другое высокотехнологичное лечение по ОМС, вернулись после перепрофилирования под ковид к своим прежним профилям.

Как попасть на такое лечение бесплатно в самые короткие сроки? «КП» подготовила инструкцию вместе с экспертами по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

ЧТО ТАКОЕ ВМП

- В 2020 году у жителей нашей страны в рамках ОМС появился доступ к 18 новым методам высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), - рассказывает председатель совета по медицинскому страхованию ВСС Андрей Рыжаков. - В число доступных по полису ОМС вошли, в частности, такие передовые виды лечения, как конформная лучевая терапия для онкобольных, стереотаксическая лучевая и протонная терапия.

Также за счет средств ОМС оплачиваются микрохирургические вмешательства в нейрохирургии, внутрисосудистый тромболизис (современная процедура устранения тромбов при ишемическом инсульте), коронарная реваскуляризация миокарда (операция для восстановления кровоснабжения сердечной мышцы), эндоскопические операции на органах грудной полости, реконструктивные операции при травмах, дистанционная лучевая терапия злокачественных новообразований, комплексное лечение при привычном невынашивании беременности и многие другие виды терапии. Всего по полису ОМС сегодня доступно 536 видов высокотехнологичной медицинской помощи.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы узнать, полагается ли вам бесплатно по полису ОМС та или иная сложная операция, обследование или лечение, вы можете позвонить своему страховому представителю. Эти специалисты страховых медицинских организаций, выдающих полисы ОМС, уполномоченные консультировать пациентов и защищать их права. Телефон легко узнать по поиску в Интернете, введя название страховой компании, указанной на вашем полисе ОМС.

СЕМЬ ШАГОВ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

- Сейчас, когда остается угроза распространения коронавирусной инфекции, получить плановую высокотехнологичную медпомощь можно только по направлению врача поликлиники, к которой пациент прикреплен для обслуживания по полису ОМС, - поясняет Андрей Рыжаков. - Как правило, это участковый врач. Другой вариант — получить направление непосредственно в региональном органе управления здравоохранением (министерстве, департаменте, комитете здравоохранения региона). На практике этот путь может оказаться сложнее.

Чтобы узнать, полагается ли вам бесплатно по полису ОМС та или иная сложная операция, обследование или лечение, вы можете позвонить своему страховому представителю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для получения высокотехнологичной медпомощи (ВМП) понадобятся семь шагов:

1. Пройти амбулаторное медицинское обследование, в ходе которого диагностируется заболевание и определяется необходимость ВМП.

2. Получить направление на ВМП от участкового врача поликлиники (или направление от регионального органа управления здравоохранением по представлению поликлиники) по результатам решения врачебной комиссии.

3. Собрать пакет документов, в который входят:

- выписка из медицинской документации,

- копия паспорта/свидетельства о рождении, полиса ОМС и СНИЛС (свидетельства пенсионного страхования),

- результаты обследований и другие документы из перечня, который выдаст направляющая организация – поликлиника.

4. Поликлиника (либо региональный орган управления здравоохранением) в течение трех рабочих дней отправляет направление и пакет документов в медицинскую организацию, которая будет оказывать ВМП. При желании отправить документы может и сам пациент, это можно сделать на сайте https://talon.rosminzdrav.ru/search_vmp/

5. Медицинский центр, где будут оказывать ВМП, проводит еще одну врачебную комиссию (по отбору пациентов на ВМП), подтверждает целесообразность госпитализации и оформляет на пациента талон на оказание ВМП.

В отдельных случаях по клиническим показаниям врачебная комиссия может назначить перечень дополнительных обследований перед направлением на ВМП, которые пациент должен пройти в поликлинике по месту прикрепления.

6. Врачебная комиссия медцентра, где будет проходить лечение в рамках ВМП, выносит решение о наличии медицинских показаний или наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента. На это отводится срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня оформления на пациента талона на оказание ВМП.

! Проверить статус талона можно на сайте.

7. Пациент прибывает в медицинский центр для получения высокотехнологичной медпомощи в установленный срок с необходимым пакетом документов (см. пункт 3). Срок начала лечения указывается в решении врачебной комиссии клиники (см. пункт 6).

Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак

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Чем еще поможет страховой представитель по ОМС

Кроме консультации о видах высокотехнологичной медпомощи, которые полагаются по полису ОМС, к страховым представителям можно обращаться, если:

- тормозятся сроки принятия решения о госпитализации для оказания высокотехнологичной медпомощи,

- вам отказывают в ВМП,

- вы хотели бы получить направление на операцию или лечение в конкретный медицинский центр,

- возникли осложнения, которые вы связываете с некачественным лечением, и требуется экспертиза качества медпомощи.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Нужен ли анализ на коронавирус для получения высокотехнологичной медпомощи по полису ОМС?

Да. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ от 29 мая 2020 г. N 513н.

Согласно пункту 1.2 Приложения 14 к приказу региональные органы управления здравоохранением обязаны обеспечить перед плановой госпитализацией на догоспитальном этапе (не ранее 7 календарных дней до поступления) проведение лабораторного исследования биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР.

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