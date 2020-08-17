«Как избавиться от безнадежных долгов?»

Максим Дегтярев, вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка. Автор фото: Павел ФОМИН

- Максим Николаевич, как сейчас в стране обстоят дела с банкротством граждан?

- В октябре 2015 года в России заработал институт банкротства граждан, и с того момента банкротами были признаны более 200 тысяч человек. Важно, что год от года количество личных банкротств прирастает, например, в 2019 году суды признали банкротами 68980 человек, что на 56,8% больше, чем в 2018. При этом, в 2019 году в рамках процедур личного банкротство было списано 217,6 млрд руб. задолженности.

- Почему тогда многие должники сидят сложа руки и не идут банкротиться?

- Причин несколько. Во-первых, банкротство предполагает, что для должника наступят последствия в виде определенных ограничений. Так, например, в течение трех лет после завершения процедуры реализации имущества обанкротившиеся граждане не могут занимать должности в органах управления юридического лица, а индивидуальные предприниматели-банкроты в течение пяти лет не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. Не все готовы с этим мириться.

Во-вторых, зачастую люди не знают организационных и юридических особенностей процедуры банкротства, а потому боятся пользоваться этим инструментом урегулирования задолженности.

Еще люди боятся того, что по решению суда кредиторы все отнимут, в том числе, жилье.

Это распространенное заблуждение, которое не имеет ничего общего с реальной жизнью. Единственная квартира не продается в рамках процедуры банкротства, за исключением сделок, в которых это жилье было предметом ипотеки. Также существует мнение, что банкротам запрещено ездить за границу, заниматься бизнесом или получать кредиты. Оно тоже не соответствует действительности.

- А как на самом деле?

- На самом деле личное банкротство – цивилизованный способ урегулирования взаимоотношений с кредиторами для тех граждан, у которых нет имущества и достаточного дохода для обслуживания долга. Можно даже сказать, что это возможность начать новую жизнь, т.к. после завершения процедуры гражданин почти всегда освобождается от непогашенной части обязательств. Однако решение о том начинать ли свое банкротство или нет, конечно, должно приниматься очень взвешенно, с учетом особенностей конкретной ситуации, всех «за» и «против». Обычно на этот шаг решаются, когда других вариантов решить свои проблемы с долгами уже нет.

- С чего же должен начать человек, который все-таки принял решение о банкротстве?

Если человек осознанно принял решение «обанкротиться», то первым практическим шагом служит написание соответствующего заявления и подача его в суд. Но именно на этом этапе у многих начинаются сложности.

По закону банкротство нельзя провести без арбитражного управляющего, который ведет реестр требований кредиторов, собирает информацию об имуществе должника, реализовывает его и распределяет средства между кредиторами. В России насчитывается около 10 тыс. арбитражных управляющих и десятки саморегулируемых организаций, в которых они состоят (СРО).

Получается, что должник поставлен в ситуацию, когда еще до начала банкротства ему предстоит сделать очень важный выбор. И этот выбор приходится делать практически вслепую: люди не знают какую СРО указать в заявлении, какой управляющий готов будет с ними работать, какова его квалификация и так далее.

- А как же множество объявлений на тему помощи в списании долгов?

- Действительно, таких объявлений много и разброс цен за подобные «услуги» колоссальный – от 50 до 500 тыс. руб. К сожалению, нередко бывает так, что люди отдают деньги юристам-посредникам за помощь в освобождении от долгов, а в итоге остаются без денег и с долгами. Причины могут быть разными, например, посредники предлагают должнику переписать имущество на родню, чтобы спрятать его от притязаний кредиторов. В итоге в ходе процедуры банкротства такое недобросовестное поведение вскрывается, и суд не освобождает должника от обязательств.

- А если не посредники, то кто поможет?

- Помогут современные технологии. Недавно мы совместно с компанией «АктивБизнесКонсалт» запустили сайт под названием FreshStart. Функционал аналогичен тому, что есть в приложении такси: клиенты и специалисты регистрируются на платформе и помогают друг другу. С помощью сайта граждане могут найти арбитражного управляющего по месту жительства, задав определенные параметры (регион, сумму задолженности, количество кредиторов и др.). Таким образом, мы помогаем защитить граждан от недобросовестных посредников и найти грамотного арбитражного управляющего, который сможет корректно организовать проведение личного банкротства и цивилизованно урегулировать задолженность. При этом все арбитражные управляющие тщательно нами проверяются, чтобы исключить появление на сайте мошенников или, например, тех, кто был дисквалифицирован.

- Есть ли фиксированная стоимость услуг арбитражного управляющего и влияет ли на нее сумма долга/количество кредитов?

- Законом определен минимальный размер вознаграждения – 25 тыс. руб., он не зависит от суммы и количества долгов. На практике многие управляющие привлекают команду, которая помогает выполнять им обязанности в рамках процедуры, ведь специалисты проделывают существенную работу по сбору информации об имуществе должника, оспариванию сделок, взаимодействию с кредиторами и т.п. Сумма расходов, которую должник согласен на это потратить, вносится в депозит арбитражного суда. По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить ему отсрочку внесения денежных средств.

Впрочем, есть ряд финансовых управляющих, которые готовы работать ровно за 25 тыс. руб., поскольку опытный штат ассистентов, автоматизация процессов и достаточно стандартные юридические процедуры позволяют им вести десятки дел одновременно.

- Сколько управляющих уже зарегистрировалось на вашей платформе?

- Более 260, и эта цифра продолжает расти. Ведь важно, что сами управляющие получают возможность работать и рекламировать себя, не вкладываясь в продвижение своих услуг.

- Как долго длится процедура банкротства физлица?

- В среднем около года. После начала процедуры в отношении банкрота прекращается начисление процентов и неустоек по кредиту, снимается арест с имущества, приостанавливается исполнительное производство. Ну а по завершении процедуры человек становится свободным от неисполненной части финансовых обязательств, за некоторыми, конечно, исключениями.

- Какие рекомендации вы можете дать людям, находящимся в безнадежных долгах?

- Прежде всего — не бояться пойти в банк и честно рассказать о своих проблемах. Банк заинтересован в том, чтобы помочь клиенту в трудной жизненной ситуации, мы вместе обдумываем варианты выхода из нее, предлагаем различные варианты реструктуризации. Бывали случаи, что некоторых потерявших работу клиентов мы даже трудоустраивали. Как ни банально звучит, но быть честным — выгодно. Если должник ведет себя открыто и добросовестно, предоставляет всю информацию кредиторам, управляющему и суду, то он действительно имеет все шансы после банкротства начать жизнь с чистого листа.