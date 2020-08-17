Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько

Михаил Дегтярев после проверки одной из поликлиник края принял решение об отставке министра здравоохранения Фото: Правительство Хабаровского края

В ходе аппаратного совещания врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил новых о кадровых перестановках в правительстве региона. От своей должности освобожден министр здравоохранения края Александр Витько, а на его пост будет назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом Евгений Леонидович также будет исполнять обязанности зампреда правительства.

Поводом для такого решения стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в медицине. Михаил Дегтярев отметил, что 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, связаны с медициной. При этом большая часть жалоб приходится на работу первичного звена - поликлиник.

Врио губернатора края добавил, что несмотря на красивую картинку, которую пыталось создать руководство Минздрава, все недостатки системы воспылают при любой внезапной проверке. Именно такую проверку Михаил Дегтярев провел лично в поликлинике №8 поселка им. Горького, где он пообщался с врачами и пациентами.

«Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID – 19. С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить поликлинике», - перечислил выявленные недостатки врио губернатора.

Также Михаил Дегтярев добавил, что один из наиболее острых вопросов сегодня – организация дружелюбной системы здравоохранения.

«Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы. Это как раз то, о чем я уже неоднократно говорил - система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры», - подчеркнул Михаил Дегтярев.