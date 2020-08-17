Три чиновника на одном стуле: почему никак не удается оптимизировать госаппарат

На содержание трех внебюджетных фондов — Пенсионного, Соцстраха и Медстраха — ежегодно уходит 160 млрд бюджетных рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

На содержание трех внебюджетных фондов — Пенсионного, Соцстраха и Медстраха — ежегодно уходит 160 млрд бюджетных рублей. Теперь Минфин решил урезать им довольствие – пока, правда, всего на 10%. В то же время, ряд экспертов и некоторые высокие чиновники предлагают слить три структуры в одну и создать «мегарегулятор» - более гибкий и, главное, экономичный.

ЧТО ТАКОЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

В число внебюджетных фондов относят три структуры: Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и Фонд обязательного медстрахования. Сокращенно: ПФР, ФСС и ФОМС. Первый занимается выплатами пенсий, социальных пособий и маткапитала. Второй – платит декретные и компенсации при несчастных случаях на производстве. А третий – обеспечивает бесплатную медицину, перераспределяя бюджетные средства в карманы страховых компаний при посредничестве больниц.

Общий объем денег, которыми управляют фонды – внушительный, больше 11 триллионов рублей (см. графику).

- Это целая армия людей, - говорила еще в конце 2017 года вице-премьер Татьяна Голикова, тогда председатель Счетной палаты. - Каждый фонд имеет или создает собственную систему персонифицированного учета застрахованных лиц, несмотря на то, что эти лица в основном совпадают во всех трех фондах.

По мнению Голиковой, было бы разумно объединить три фонда в один. Тогда можно сократить часть сотрудников (оставшимся поднять зарплаты), а дублирующие функции – централизовать. Вот вам и экономия.

Идею тогда поддержал нынешний помощник президента по экономике Максим Орешкин. Вопрос активно обсуждался в правительстве. По данным источников деловых СМИ, в Минтруда даже подготовили проект реформы внебюджетных фондов. Но он так и завис в кабинетах...

ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Рабочая идея, которую обсуждали в правительстве, – создать на базе трех фондов один. Некий социальный мегарегулятор, который будет решать все социальные вопросы. Приводились такие аргументы за то, чтобы это сделать.

1. Так будет выгоднее для казны. К примеру, раньше сборами взносов фонды занимались сами. В 2017 году эти функции отдали налоговой службе. Собираемость сразу стала расти.

2. Один социальный орган удобнее для бизнеса. Обилие разных бюрократических структур создает дополнительные трудности. Каждый фонд приходит с проверками. И в каждый нужно сдавать отдельную отчетность. Упростить жизнь предпринимателям в кризис было бы правильным решением.

3. Проверять один фонд на эффективность будет проще. А проверять там есть что.

ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ… ФУНКЦИИ

Другая рабочая идея, которую давно обсуждают в правительстве, – полностью избавиться от трех фондов. Передать их функции профильным министерствам и ведомствам. Вопрос об этом обсуждался еще в 2000-е. Тогда первым шагом к этому стало создание Единого социального налога. Но в 2010 году реформу откатили назад, вернув страховые взносы.

- Полагаю, что ФНС могла бы не только администрировать страховые взносы, но и формировать данные по пенсионным правам. Однако это решение пока не принято. А ведь если мы сосредоточим это в одних руках, у нас будет серьезный инструмент оптимизации расходов, а значит, и ресурс для перераспределения, в том числе и на реформы, - заявляла уже в 2019 году Татьяна Голикова.

По сути, чтобы исправно платить пенсии и прочие социальные выплаты, сотен отделений по всей стране не нужно. Пандемия показала, что перечислять деньги населению можно удаленно. Для этого нужно лишь иметь актуальный список всех граждан. Такой скоро появится. Базы ЗАГСов активно оцифровывают в Федеральной налоговой службе. Там же планируют создать Единый регистр населения.

«АБСОЛЮТНЫЙ ПОПУЛИЗМ»

В самих внебюджетных фондах, а также в профильных ведомствах к идее объединения или упразднения относятся с сомнением.

- Решение о консолидации приведет к нарушению целостности системы здравоохранения. Возникают риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами, увеличения социальной напряженности, увеличения потребности в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета, - заявили недавно в ФОМС.

- Абсолютный популизм, который пойдет во вред делу, за которое мы отвечаем, - сохранению здоровья людей. Хотя формально три фонда считаются социальными, они имеют не просто разные, но противоположные характеристики и принципы работы, - говорила в 2019 году экс-глава Минздрава Вероника Скворцова.

Вопрос ребром

А МОЖЕТ, ОТДАТЬ ВСЕ В БАНК?

Есть и более радикальное предложение. Сделать полностью накопительную пенсию (то есть такую, где каждый распоряжается только собственными пенсионными отчислениями; сейчас система солидарная - то есть взносы одного человека идут на выплаты пенсии другому). Тогда все взносы на пенсию (сейчас 22%) будут перечисляться на специальный банковский счет, доступ к которому можно получить лишь при выходе на заслуженный отдых. А если до пенсии не дожил, то все достанется наследникам. Тогда и ПФР будет не нужен, и доверия к пенсионной системе у людей будет больше. Ведь они будут видеть, как прирастают их накопления на старость.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тем не менее эксперты считают, такую систему утопичной. На то есть сразу несколько аргументов.

1. Сейчас система в России распределительная. То есть 22% идут на выплаты тем, кто уже на пенсии. На выплаты пенсий сейчас уходит 7,3 трлн рублей. А поступления от страховых взносов – всего 5,6 трлн рублей. Бюджету приходится каждый год компенсировать недостачу. Если все взносы будут идти на личные счета работающих, казне придется доплачивать в разы больше. А там сейчас дефицит.

2. Полностью накопительная система подойдет лишь 20-летним. Они от нее получат максимальную выгоду. И чем старше человек, тем меньше у него будет накоплений к моменту выхода на пенсию. Значит, для этих людей нужно придумывать переходный период и комплексную пенсионную систему: распределительно/накопительную.

3. Сбор, распределение и выплаты пенсий еще можно отдать в какой-нибудь банк. А что делать с начислением многочисленных социальных выплат? Как быть с учетом сотен нюансов для досрочного назначения? Эту государственную функцию вряд ли получится отдать.

4. И наконец, подобная накопительная система у нас уже была. До конца 2013 года по 6% страховых взносов отчислялись на индивидуальные счета работающих во Внешэкономбанке или негосударственных пенсионных фондах. Но от этой системы власти решили отказаться. Во-первых, из-за злоупотреблений в частных фондах. Во-вторых, чтобы снизить растущий дефицит бюджета ПФР. В Минфине и Центробанке еще в прошлом году представляли концепцию добровольных накоплений на старость – гарантированный пенсионный план. Но до законопроекта дело не дошло.

- Эта идея выгодна только тем, кто получает высокие зарплаты. Если мы будем вот так в лоб считать, то для них пенсия вырастет, а для 70% россиян полностью накопительная система будет означать, что их пенсия станет очень маленькой, - объясняет Татьяна Омельчук, старший научный сотрудник НИФИ. - Нынешняя пенсионная система перераспределяет деньги от высокооплачиваемых к низкооплачиваемым. Ее проблема не в том, что плохая формула расчета или что кто-то своровал. Проблема только одна – низкие зарплаты.

Эксперт приводит простой расчет. Даже если взять среднюю зарплату в 50 тысяч рублей и 22% от этой суммы отправлять на специальный счет, то за 30 лет там накопится 4 млн рублей (инфляцию в расчет не берем, потому что она в среднем будет равна процентам на вкладе и росту зарплаты). Если разделить на официальный срок дожития (258 месяцев), то пенсия составит 15 300 рублей. Это и есть средняя пенсия сейчас. То есть, выигрыша не будет никакого.

А если такой же расчет применить к человеку, получающему 15 тысяч рублей в месяц, то, даже проработав всю жизнь, он будет получать на пенсии… меньше пяти тысяч. Выйдет несправедливо. А ведь еще есть пенсии по инвалидности, по потере кормильца, досрочные пенсии, доплата 80-летним и другие надбавки...

- Мир меняется, роботы все больше заменяют людей на рутинных работах. Пенсионная система, построенная по принципу перераспределения средств между поколениями, должна измениться, адаптировавшись к новым условиям. Один из вариантов – государство обеспечивает всем безусловный базовый доход, в том числе на пенсии. А если хочешь получать больше, то работаешь и с этих денег самостоятельно копишь себе на пенсию, - говорит Евгений Якушев, руководитель Лаборатории развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ.

НАГЛЯДНО

Как распределяются наши страховые взносы*:

Пенсионный фонд - 22%

Медстрах - 5,1%

Соцстрах - 2,9%

Всего - 30%

* - Их платят все официально работающие россияне. Работодатель вычитает эту сумму из зарплаты. При этом для разных компаний могут действовать как льготы, так и надбавки по уплате различных страховых взносов. На основе статьи 34 Налогового кодекса РФ.

Сколько тратят внебюджетные фонды:

ПФР – 9,3 триллиона*

ФОМС – 2,3 триллиона

ФСС – 0,8 триллиона

По данным бюджетов фондов на 2020 год.

* - В эту сумму включены как страховые сборы, так и прямой трансферт из бюджета. Сейчас он составляет 3,2 трлн рублей. По сути, это дефицит бюджета ПФР (то есть разница между его расходами и доходами). Хотя официально его так не называют.

Сколько людей работает в пенсионных системах разных стран:

Сколько людей работает в пенсионных системах разных стран.

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