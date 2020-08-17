«Меньше да лучше»: Эксперты дали советы, как не покупать лишнего во время кризиса

Пандемия, карантин и существенное сокращение доходов заставило многих россиян пересмотреть потребительское поведение. К покупкам большинство граждан стали подходить более вдумчиво. И эта тенденция будет усиливаться. Такой прогноз сделали эксперты, принявшие участие в онлайн-конференции «Комсомолки» на тему «Меньше да лучше. Перспективы развития осознанного потребления в России».

ПОКУПАТЕЛИ СТАЛИ БОЛЕЕ РАСЧЕТЛИВЫМИ

Спрос на товары повседневного спроса в России растет с каждым годом. Так, по данным Института маркетинговых исследований GFK Русь, за последний год (с июня 2019 по май 2020 года) оборот рынка FMCG вырос на 7,2% - почти до 10 триллионов рублей. Это вдвое выше официальной инфляции.

Во время пандемии поведение людей стало меняться. Базовые стратегии экономии на продуктах питания, которые применяют потребители, – это поиск товаров по промопредложениям и более расчетливые покупки продуктов.

- В то же время у тех, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, в фаворе другие стратегии: придерживаться заранее составленного списка, выбирать магазины с низкими ценами и искать купоны на скидки, - говорит Виктория Давитаиа, директор по работе с ритейл-клиентами GFK Русь - Институт маркетинговых исследований.

При этом пострадавших довольно много – примерно каждый четвертый, выяснили статистики.

- Граждане находятся в условиях катастрофы. По данным страховщиков, до начала карантина доля людей, которые зарабатывает 25 тысяч рублей и меньше, составляла 62%. По итогам коронабесия она увеличилась до 73%. Поэтому для большинства людей осознанное потребление – это вопрос выживания, - говорит доктор экономических наук Михаил Делягин.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Исследования потребительского поведения показывают, что перед покупкой товара, люди стали тщательнее анализировать соотношение цены-качества, а также рассматривать альтернативные, более дешевые варианты того же товара. Например, за время пандемии значительно выросли продажи относительно дешевых смартфонов. При этом потребители стали чаще обращаться к онлайн-агрегаторам и сервисам сравнения цен.

- В пост-пандемийный период мы сосредоточили усилия на максимальной поддержке таких магазинов и предоставили им льготные тарифы на трафик, а также улучшили алгоритмы подбора цен. Благодаря этим мерам мы поддерживаем не только интернет-магазины, но и потребителей, как никогда нуждающихся в выгодных предложениях по нужным товарам, - говорит Елена Суховей, генеральный директор маркетплейса Price.ru и агрегатора «Страховка.ру» (входят в холдинг S8 Capital). - Покупки в интернете – это наиболее разумное использование своих ресурсов. Зайдя на маркетплейс, можно совершенно спокойно и быстро выбрать товар со скидкой, который представлен от различных магазинов. Это экономит и время, и деньги. В дополнение к этому можно найти и использовать промокод, что дополнительно снизит стоимость покупки. И наконец, расплатившись банковской картой, можно получить еще и кэшбек. Получается трижды экономия и рациональное использование денежных средств.

По мнению эксперта, пандемия дала стимул для «диджитал-развития». В отличие от офлайн-магазина, где много отвлекающих факторов, в интернете вы ищете именно тот товар, который хотите купить. С помощью агрегаторов находите лучшую. К примеру, выбираете наиболее выгодный страховой полис. И максимально быстро совершаете покупку.

Кстати, кэшбеки, бонусы и промокоды становятся актуальны как никогда. Эту тенденцию поддерживают многие ритейл-сети и другие бизнесы, «выживающие» за счет партнерских отношений. Один из примеров –проект «Лотомания» от компании «Столото». Он расширил критерии для лотерей и не только увеличил число шансов на успех при покупке самого лотерейного билета, но и собрал уникальные предложения партнеров, дисконт на товары и услуги которых пользуется особым спросом.

- Что дает билет? Возможность не только выиграть деньги в лотерею, но и получить подарки и скидки от наших партнеров, - говорит Варвара Басанович, операционный директор «Столото». - Выжить в такой кризис можно только в синергии. В текущих реалиях такие проекты помогают не просто заработать, но и поддержать друг друга, сохранить рабочие места.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Привычки – сильная штука. А если речь идет об осознанном потреблении, то это приносит пользу не только конкретному человеку, но и обществу в целом и окружающей среде.

- Вдумайтесь, каждый россиянин генерирует 400 кг отходов в год. Из них 60 кг – это пластик, лишь 5% из которого перерабатывается, - говорит Вадим Ковалев, член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Ассоциации Менеджеров России. – Согласно опросам, россияне готовы раздельно собирать мусор. Все это поведенческие привычки. И их можно со временем воспитать.

Вадим Ковалев привел пример. Одна из компаний установила в супермаркетах фандоматы. Там можно сдать старую упаковку и получить скидку на покупку нового товара. Это отличная иллюстрация того, как бизнес может стимулировать осознанное потребление.

- Бережное потребление – по отношению к себе, другим людям, окружающей среде и собственному кошельку, - перечисляет Мария Гельман, соавтор курса о бережном потреблении «Теперь так». - Самое разумное потребление – это не потреблять совсем. Да, такое не всегда возможно. Но некоторые способы есть. Например, можно не идти в магазин, а открыть холодильник и кухонные полки и попытаться приготовить ужин из того, что там есть. Или покупать товары не в магазине, а на вторичном рынке. Это будет и в разы дешевле, и будет беречь ресурсы нашей планеты.

«НУЖНО ЧЕРПАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ»

По словам Михаила Делягина, экономить можно на всем, кроме здоровья. В том числе психологического. Даже при дефиците ресурсов важно поддерживать социальные контакты и развлекаться. Эмоции – важная часть нашей жизни. Кто-то получает заряд энергии и хорошего настроения от спорта, путешествий, шопинга, похода в кино или… покупки лотерейного билета.

- Во время кризиса люди должны черпать где-то положительные эмоции, - говорит Варвара Басанович. - Мы воспринимаем свой продукт не только как возможность неожиданно несметно разбогатеть, но и испытать всю палитру эмоций за небольшую сумму денег. Вы никогда не сможете спрыгнуть с парашюта за 100 рублей. А лотерейный билет купить сможете.

Коронавирус и самоизоляция внесли коррективы в жизнь и задали новый тренд в потреблении товаров и развлечений. Большинство из нас стремятся минимизировать траты, но при этом не отказывать себе в базовых потребностях и маленьких радостях.

- Нужно обязательно оставлять какую-то сумму денег на удовольствия. Без этого не будет жажды жизни, - говорит Виктория Давитаиа.

При этом, по словам экспертов, не стоит экономить и на тех вещах, которые позволят нарастить свой человеческий капитал и больше зарабатывать в будущем.

- Обязательно окупятся инвестиции в товары для дома, которые позволят нам чувствовать себя комфортнее. Стоит вкладываться в свое рабочее место, в ноутбуки и другие нужные приборы. И конечно, важны инвестиции дистанционное обучение и в товары для спорта, чтобы можно было поддерживать уровень образования и здоровья, - говорит Елена Суховей.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть здесь.