И удочки есть, и рыба, а результат грустный: Михаил Мишустин побывал на Колыме

Прилетев с Камчатки в Магадан, Михаил Мишустин первым делом отправился в рыбный терминал магаданского морского порта. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Прилетев с Камчатки в Магадан, Михаил Мишустин первым делом отправился в рыбный терминал магаданского морского порта. Напомним, премьер с середины прошлой недели находится на Дальнем Востоке.

Колыма - край суровый, к роскоши тут не привыкли. Мишустин с грустью взглянул на изношенные портовые причалы и ржавеющие суда. Порт уже давно собирались реконструировать. Проект реконструкции был готов еще четыре года назад, деньги на проектно-сметную документацию и начало работ выделили, но подрядчик (обычное дело) не справился. Тогда деньги перенаправили на другие цели.

- Кто виноват, найдем. Это будет решать соответствующая комиссия, - пообещал разборку Мишустин и привел в пример рыбоперерабатывающее предприятие, которое он посетил на Камчатке.

- Там тоже есть свои проблемы, но кто хочет, тот ищет способы, а кто не хочет, ищет причины, - заметил премьер.

Мишустин пообещал, что реконструкцию порта завершат.

- Вспоминая известную притчу, можно двумя способами накормить: либо дать удочку, либо дать рыбу. У меня впечатление, что тут и удочки есть, и рыба есть, а результат какой-то совсем грустный только из-за того, что нет инфраструктуры, - сказал премьер.

Сопровождающий его губернатор области Сергей Носов попросил передать порт из федеральной собственности в региональную.

- Тогда пообещайте, что, если мы это решение примем, сюда приедут потом коллеги из правительства, и вы покажете совершенно другой порт, - потребовал Мишустин.

- Перед людьми обещаю. Потребность очень большая, сделаем, - божился губернатор.

Дальше премьер отправился в магаданский онкодиспансер. Посещение больниц стало одним из главных пунктов дальневосточной поездки Мишустина. В онкодиспансере «опять двадцать пять». Та же история, что и с портом. Реконструкцию диспансера планировали завершить к 2024 году, деньги в бюджете заложили, но опять «кинул» подрядчик. Стройка затянулась. Стали искать нового подрядчика. Правда, тот обещает завершить реконструкцию уже в концу следующего года.

- Добрый день, дорогие доктора. Вы сами не разрешаете здороваться за руку, но я приветствую вас всех, - обратился Мишустин к медикам.

Врачи перед премьером оказались не простые, а награжденные за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Премьер пообещал, что медикам, работающим с ковидными пациентами, продолжат платить надбавки.

В суровом Магадане премьеру рассказали о недобросовестных подрядчиках. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Выплаты после сентября будут продолжены определенным способом, - сказал Мишустин, уточнив, что правительство готовит на этот счет предложения для президента.

Премьер также пообещал медикам, что импортные лекарства, необходимые для лечения больных, не будут заменяться на отечественные аналоги в случае, если это может отразиться на здоровье пациентов.

- Мы приняли решение убрать это ограничение и допустить иностранных производителей лекарств к государственным закупкам. Если пациенту (в больнице, - Ред.) было назначено, чтобы он это лекарство принимал, то он сможет продолжать его принимать, - пояснил Мишустин.

На Колыме премьер пробыл всего несколько часов и отправился дальше - в Благовещенск, на осмотр недавно построенного автомобильного моста через Амур, который соединил Россию и Китай.