Грабители в париках и масках избили и остригли женщину в Москве

Полицейские разыскивают участников криминального маскарада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это случилось несколько дней назад в районе Зюзино на юго-западе столицы. Очевидец произошедшего Алексей П.* гулял рядом с домом, когда из подъезда к нему выбежала полуголая женщина. Она была очень напугана и с трудом связывала слова от волнения. На ней были только домашние тапочки, а вместо одежды лишь полотенце. Из слов напуганной гражданки Алексей понял, что женщину избили в её собственной квартире двое мужчин, спасаясь от которых, она была вынуждена покинуть дом в таком виде. Молодой человек сразу позвонил в экстренные службы.

— Прибыв по вызову, фельдшер скорой помощи осмотрел 42-летнюю женщину, у неё были диагностированы признаки сотрясения мозга, а также видимые телесные повреждения в виде многочисленных гематом на лице и руках, — сообщил источник kp.ru.

Полицейским женщина рассказала, что произошло в её квартире и как она получила травмы. 42-летней Светлане было тяжело говорить о случившемся - женщина будто вновь переживала эти события, но найти её обидчиков можно было, только восстановив картину этого дня.

— По словам потерпевшей, около 13.00 двое неизвестных мужчин постучали в дверь её квартиры, где она находилась одна. После того, как гражданка открыла дверь, неизвестные набросились на неё, стали наносить удары по лицу и телу, отрезали ей волосы и похитили денежные средства в размере 26 000 рублей, — сообщил источник

Женщина не смогла запомнить лиц напавших на неё мужчин, потому что один из них скрывался под маской, и на глаза его была надвинута шляпа, а второй мужчина изменил свою внешность при помощи парика. Единственное, что смогла отметить потерпевшая, это не славянскую внешность грабителей. Подтвердили слова Светланы и камеры видеонаблюдения, теперь полицейские разыскивают участников криминального маскарада. По факту нападения сейчас проводится проверка.

*имена изменены