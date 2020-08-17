Трамп сократил разрыв с Байденом

После того, как кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил, что в качестве вице-президента в своей администрации он видит сенатора Камалу Харрис, позиции республиканцев резко усилились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США, где проходит финальная стадия предвыборной гонки, еженедельно замеряют позиции основных претендентов на Белый дом.

Действующему президенту Дональду Трампу на протяжении последних нескольких месяцев результаты опросов не сулили ничего хорошего. Сказывались неудачи федерального правительства в борьбе с эпидемией COVID-19 и массовые народные волнения, последовавшие за гибелью Джорджа Флойда.

Но после того, как кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил, что в качестве вице-президента в своей администрации он видит сенатора Камалу Харрис, позиции республиканцев резко усилились: на данный момент за Трампа готовы проголосовать 48% избирателей, за Байдена – 49%.

Столь минимальный разрыв относится к категории погрешностей. Таким образом, у Трампа, если такая тенденция сохранится, появляются значительные шансы на то, что он будет переизбран президентом США на второй 4-летний срок.