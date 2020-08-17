47-летняя Юлия Высоцкая сразила наповал честным снимком в мини-бикини

По случаю дня рождения актриса показала пикантное фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Высоцкая второй день принимает поздравления по случаю своего 47-летия. Супруга Андрея Кончаловского купается в комплиментах, а одна из близких подруг сделала честное фото актрисы.

"Как проверить женскую дружбу? Попросить подругу сделать фотку", - подписала снимок Юлия Высоцкая. Она позирует в ярко-розовом мини-бикини. От пышного бюста хрупкой актрисы невозможно отвести глаз. Ну а подтянутая фигура звезды театра и кино буквально сразила наповал ее поклонников.

Примечательно, что снимок никак не отредактирован в специальных программах. Жена Анедрея Кончаловского добавила хештеги: "без фильтров", "правильный ракурс", "правильная подруга", "правильный купальник", бывают понедельники как будто бы субботы".

Публика написала в адрес Юлии теплые слова и поздравления, не скупясь на эмоции. "Боже, кто бы мог подумать, что у вас такая пышная грудь", "Вы невероятно красивая женщина!", "Фигура - многим на зависть", "Такая хорошенькая! И купальник идет очень!", "Какая роскошная", "Это талант, уметь вкусно готовить и сохранять при этом идеальную фигуру!", "Фигура - атас". "Невероятная красота", - пишут фолловеры.

Кстати, Андрей Кончаловский поздравил жену трогательным видео. В кадре режиссер нежно целует именинницу. "У Юлечки сегодня день рождения. С тех пор, как мы встретились, каждый август у нас медовый месяц - honeymoon в чистом виде. А иногда бывает и между августами тоже. Поздравляю!", - поделился откровением кинодеятель.

Стоит отметить, что Высоцкая поддерживает фигуру благодаря занятиям спортом и экадаши. На 11-й день после полнолуния и новолуния в индуистском календаре наступают особенно благоприятные дни для очищения организма и его восстановления. Юля четко следует ведической традиции, по которой жизненные ритмы нашего тела очень сильно связаны с перемещением Луны.

Актриса приобщила к голоданию и 82-летнего супруга. "Соблюдать пищевую паузу безусловно легче в обычное время, когда ты работаешь и твоя голова постоянно занята какими-то задачами. Мне всегда очень помогает, что я делаю это не одна, у меня есть поддержка в лице мужа. За компанию, как известно, все делается легче", - рассказывала она в одном из интервью.