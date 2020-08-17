Как журналисты пула Мишустина коронавирусом заболели

Премьер-министр России Михаил Мишустин и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов (слева направо) во время осмотра автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Перед тем, как отправиться в недельное турне по Дальнему Востоку с премьером Михаилом Мишустиным, все журналисты премьерского пула сдавали анализ на коронавирус. Такие нынче требования. В определенное время нужно было подъехать в Белый дом, где ожидали врачи. Этот этап все журналисты пула прошли благополучно.

Первая точка турне - Анадырь. По прилету туда сопровождавшую премьера делегацию и журналистов на ковид не тестировали, поскольку на Чукотку премьер заехал ненадолго. А вот в Петропавловске-Камчатском, куда премьер приехал на три дня, журналистов поджидали медики.

И тут оказалось, что у нескольких журналистов тесты на ковид «положительные». Дальнейшее напоминало спецоперацию. В санаторий, расположенный в двух часах езды от Петропавловска-Камчатского, среди ночи за заболевшими журналистами приехали медики в противочумных костюмах и увезли их в больницу. При этом все журналисты на самочувствие не жаловались.

Под раздачу частично попали и не заболевшие. Дело в том, что в Петропавловске-Камчатском журналистов расселили в номерах по двое. В итоге в обсерватор пришлось вести и тех, кто проживал вместе с заболевшими. Один из увезенных в обсерватор журналистов и вовсе оказался в курьезной ситуации: весной он уже болел коронавирусом. Но был признан камчатскими медиками «контактным», а значит, теоретически он может быть переносчиком вируса. Теперь этому бедолаге придется дважды отсидеть на карантине.

Перед попавшими в руки к медикам журналистами маячила мрачная перспектива: как минимум на две недели остаться в медучреждениях Камчатки. А ведь потом еще нужно как-то добираться домой (на Дальний Восток журналисты вместе с делегацией летели спецбортом). Но пресс-служба правительства пообещала: в беде не бросим.

В итоге за заболевшими и «контактными» журналистами (в общей сложности их набралось больше 10 человек) был вызван спецборт МЧС из Москвы. Сегодня вечером они должны вернуться домой и все будут помещены на карантин.

Остальная часть журналистского пула Мишустина (всего в поездке приняли участие больше 30 журналистов) отправилась вместе с премьером дальше по дальневосточному маршруту.