В Москве владелец внедорожника застрелил рабочего из-за поцарапанного авто

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 16 на 17 августа на западе Москвы раздались несколько выстрелов. В районе Тропарево-Никулино дорожные рабочие, которые укладывали асфальт, задели спецтехникой левое крыло припаркованного «Лэнд Крузера». Строители настаивали, что хозяин внедорожника виноват сам — оставил машину в опасном месте. Но разгоряченный автовладелец быстро закончил спор серией выстрелов из пистолета.

Известно, что конфликт случился во дворе дома на Академика Анохина, 11.

— Во время конфликта с рабочими мужчина произвел не менее пяти выстрелов, а после скрылся, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

От раны в живот один из дорожных рабочих скончался. Второму пуля угодила в бедро — сейчас он в больнице. В уголовном деле по факту инцидента фигурируют сразу три статьи: убийство, покушения на убийство нескольких лиц и незаконное ношение оружия. Только за убийство уголовный кодекс предусматривает до 15 лет лишения свободы.

— Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению указанного преступления. Расследование продолжается, — добавили в СК.

По данным kp.ru, машина стрелка уже обнаружена. Он бросил ее в соседнем дворе с треснутой фарой — вероятно, это как раз последствия встречи с асфальтоукладчиком.

Тем временем в Москве обсуждают еще один криминальный инцидент. Двое неизвестных ворвались в квартиру юго-западе столицы, раздели и остригли хозяйку. А после забрали все ценное, что могли унести. Чтобы замаскироваться, на дело налетчики пошли в париках. Их розыск ведут полицейские.