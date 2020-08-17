"Женская конкуренция - страшная сила!": Полина Гагарина показала лишнее на курорте

Полина Гагарина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина Гагарина наслаждается отдыхом в Турции. 33-летняя вокалистка прилетела на курорт с детьми и лучшей подругой неделю назад. Впрочем, в Бодруме на днях высадился настоящий звездный десант. Там отдыхают Оксана Самойлова с рэпером Джиганом и детьми, беременная Наталья Подольская с сестрой Юлей. А на днях прибыл и Николай Цискаридзе со своей давней подругой, джазовой певицей Теоной Контридзе.

Полина Гагарина никак не ожидала, что встреча с Николаем Цискаридзе обернется для нее конфузом. Хрупкая блондинка показала лишнее на видео, которое разместил именитый танцовщик у себя в блоге.

"Женская конкуренция - страшная сила! Сильфидарии или гарем на выезде. Споры о составах... Полина Гагарина и Теона Контридзе", - подписал ролик Николай.

В кадре Гагарина в черном платье-сорочке запрыгивает на руки к Цискаридзе и слишком высоко задирает ноги. Да так, что являет народу свои белые трусики. Но это еще не все. Верх шелкового певицы платья предательски съезжает вниз. Так что особо внимательные могут рассмотреть то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Сама Полина поняла, что с ней случился конфуз, потому закричала и стыдливо прикрыла грудь руками.

Но Николаю все ни по чем. Он лишь задорно смеялся и кружился в танце с хрупкой мамой двоих детей.

Стоит отметить, что сейчас Полина Гагарина переживает непростые времена. В мае стало известно о том, что певица бросила мужа Дмитрия Исхакова. Причем в близком окружении артистки и 42-летнего фотографа сообщили, что пара не живет вместе уже несколько месяцев. Меж тем, публику куда больше волнует внешний вид любимицы. Похудевшая до рекордно низкой отметки вокалистка продолжает терять вес. Она годами вела борьбу с лишними килограммами, а теперь, похоже, не может остановиться в погоне за стройностью. Публика умоляет кумира одуматься и прекратить худеть.