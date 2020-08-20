За воспитание ребенка, его жизнь, здоровье и безопасное поведение на дороге отвечают родители. Фото: Shutterstock

В стихах детских поэтов дорога в школу обычно метафорически именуется «путь к знаниям» и выглядит так, будто эти поэты и впрямь обитают где-то там в эмпириях, где дороги в школу пролегают через живописные рощи, пронизанные солнцем и населенные доброжелательными ежиками и чижиками. Это если школа сельская. А если городская, то безудержное поэтическое воображение являет безупречную дорожную инфраструктуру и не менее безупречных участников движения.

Что за чудная дорога

Расстелилась от порога?

Я по ней без опозданий

Доберусь к вершинам знаний.

Из троллейбуса водитель

Мне кивает - проходите…

Проза жизни не так оптимистична. Чудные дороги у нас, конечно, есть, но пока не от каждого порога. И обычные тротуары не повсеместны. В иных местах пресловутый путь к знаниям бывает в прямом смысле тернист. Впрочем, любая дорога опасна. Конечно, набор рисков варьируется в зависимости от того, где и как она пролегает. Но риски есть всегда. Современная технологичная дорожная инфраструктура способна их минимизировать, но только таким способом обеспечить детям абсолютную безопасность невозможно. Предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - задача комплексная. В ее решении принимают участие все - от первых лиц государства и ответственных ведомств до педагогов и родителей.

Идем в завтра

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» идет активная работа по приведению дорог в нормативное состояние. То есть на них появится не только качественное дорожное покрытие, но и тротуары, пешеходные переходы, разделительные ограждения, разметка и освещение - словом, вся положенная инфраструктура. Планируется, что к 2024 году так будут выглядеть 51% региональных дорог и 85% дорожной сети городских агломераций. Эта масштабная работа, в свою очередь, будет способствовать как снижению числа мест концентрации ДТП, так и уровня дорожно-транспортного травматизма в целом, включая детский.

Поскольку любые мероприятия по обеспечению безопасности - будь то развитие пешеходной инфраструктуры, организация велодорожек, поиск эффективных инженерно-технических решений в организации дорожного движения - направлены в том числе и на несовершеннолетних пешеходов, пассажиров, водителей, пользователей СИМ. Они - такие же участники дорожного движения. Только еще более уязвимые, ответственность за которых несем мы.

И если дети попадают в ДТП, вина прежде всего лежит на взрослых. Мы не научили, недосмотрели…

Есть интерес - есть результат

Одно из главных направлений федерального проекта «Безопасность дорожного движения» - масштабная просветительская работа. Госавтоинспекция при поддержке Министерства просвещения и общественных организаций проводит множество мероприятий, соцкампаний, сотрудничает со СМИ во всех актуальных форматах. Совершенствуется процесс обучения детей основам ПДД. Разрабатываются соответствующие нормативные акты, программы по подготовке педагогов, создаются пособия, приобретаются современные тренинговые комплексы вроде передвижной «Лаборатории безопасности». Кроме того, Госавтоинспекция оказывает самую деятельную поддержку отрядам юных инспекторов движения. В этом году движению ЮИД исполнилось 47 лет. Почти полувековой опыт убеждает: детям интересно это направление. На сегодняшний день ЮИД, пожалуй, самая массовая и активная детская организация в стране - 32 тысячи отрядов, в которых состоят почти 400 тысяч школьников. И число желающих присоединиться к движению растет. Детям нравится помогать взрослым в настоящем, серьезном деле. И они вполне оправдывают оказанное им доверие. В том, что по итогам прошедших 7 месяцев этого года более чем на 20% снизилось как общее число ДТП с участием детей, так и число погибших и раненных в них ребят, отчасти есть заслуга и юных инспекторов движения.

Так, просветительская работа Госавтоинспекции, ответственных ведомств и солидарных общественных организаций неуклонно повышает культуру поведения на наших дорогах. Это важная составляющая работы по достижению генеральной цели проекта - кардинальному снижению смертности в ДТП.

Расскажи. Покажи. Не нарушай

Впрочем, наивно целиком полагаться в этом вопросе на ведомства и образовательные организации. За воспитание ребенка, за его жизнь и здоровье прежде всего отвечают родители. Начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан уверен, что наиболее действенный воспитательный инструмент - сила личного примера: «Для ребенка родитель - самый авторитетный взрослый. И подражательный рефлекс у детей развивается намного раньше, чем способность анализировать действия. Иными словами, он просто повторяет за вами. Даже если вы добросовестно внушаете ему, что дорогу надо переходить на разрешающий сигнал светофора, на переходе смотреть по сторонам, а не в смартфон, и капюшон лучше бы снять, а наушники - так обязательно, но сами нарушаете то одно, то другое положение правил, ребенок будет руководствоваться тем, что вы делаете, а не тем, что говорите. Помните об этом и всегда будьте примером своим детям. Ну и, конечно, учите с ними теорию. Многие родители считают основы безопасного поведения на дороге второстепенной дисциплиной, менее важной, чем математика или иностранный язык. Но двойку по любому предмету всегда можно исправить. А двойка по безопасности дорожного движения порой может стоить жизни».

Пока дети догуливают каникулы, сотрудники Госавтоинспекции проверяют состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и освещенность вблизи детских образовательных организаций. Надеемся,

1 сентября ребята все-таки пойдут в школы, и их путь должен быть безопасным. Полным ходом идет всероссийская кампания «Внимание на дорогу», которую Гос-

автоинспекция проводит при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта. Кампания адресована всем категориям участников дорожного движения, в том числе и несовершеннолетним. Цель - рассказать об опасности отвлекающих от дорожной ситуации факторов. Например, гаджетов, которые дети буквально не выпускают из рук и не вынимают из ушей. И это тоже действенный инструмент профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Но и родители должны позаботиться о том, чтобы заново адаптировать вернувшегося с отдыха ребенка к городской среде с ее интенсивным движением. Повторите с ним правила безопасного поведения на дороге. Убедитесь, что ребенок способен применять их на практике. Несколько раз вместе пройдите теми маршрутами, которыми он будет ходить с началом занятий. Планируйте выходы под школьное расписание, чтобы ребенок был готов к определенной интенсивности движения. Если ребенок ездит в школу на самокате или велосипеде - берите их с собой. Ребенок должен действовать под контролем, но самостоятельно: следить за сигналами светофора, оценивать безопасность выхода на переход и пр. Попросите его комментировать свои действия. Только не на пешеходном переходе! Приучайте к тому, что это зона повышенной концентрации внимания - отвлекаться нельзя. И пусть ребенок сам выберет себе комплект световозвращателей. Они сейчас разные: в виде значков, лент, браслетов, наклеек… Главное, чтобы их было видно. И чтобы они ему нравились. И чтобы он был жив и здоров.

Родители должны позаботиться о том, чтобы заново адаптировать вернувшегося с отдыха ребенка к городской среде с ее интенсивным движением.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».