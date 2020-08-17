Времени для раздумий не было: в московском метро полицейский спас упавшего на рельсы пассажира

Поезд должен был прибыть через несколько секунд, только быстрая реакция полицейского помогла спасти человека. Фото: Пресс-служба МВД России

На станции "Курская" кольцевой линии метрополитена сотрудник полиции увидел, что мужчина идет к краю платформы, теряет равновесие и падает на рельсы. Поезд должен был прибыть через несколько секунд, только быстрая реакция полицейского помогла спасти человека.

- Полицейский отдельного батальона 4-го отдела УВД на Московском метрополитене Александр Загорский немедленно среагировал и подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения. Затем схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу за секунду до приближения поезда, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напарник Александра Загорского видел происходящее и в это время вызвал скорую помощь.

Александр Загорский. Фото: Пресс-служба МВД России

- Времени для раздумий не было, – рассказал полицейский Александр Загорский. – Я понимал, что мужчина не сможет самостоятельно выбраться на платформу станции, любое промедление могло обернуться трагедией.

Упавшему на рельсы мужчине оказали медицинскую помощь, он отделался царапинами и легким испугом. Сотрудники полиции, конечно, поинтересовались, почему он подошел к краю платформы, ведь это риск.

- Не спал несколько дней, была большая загрузка на работе. Видимо, сильная усталость, вот и почувствовал резкое недомогание, упал, - рассказал спасенный пассажир.

Медики говорят, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.