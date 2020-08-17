Американский исследователь: богатые не верят в бога

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«В начале XXI века, когда в на постсоветском закончилась эпоха коммунизма, а в Америке управлять страной стал набожный христианин Джордж Буш, многие, чтобы хоть как-то заполнить идеологический вакуум, обратились к религии. Постсоветское пространство и Америка стали набожными, а после теракта 11 сентября 2001 года, когда самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, многие стали изучать ислам. Люди верили в бога, молились и ходили регулярно в храмы, синагоги и мечети. Но все изменилось в 2007 году», - пишет во вступлении к своему исследованию американский социолог Роберт Инглхарт.

Инглхарт выяснил, что отношение к религии у народов разных стран кардинальным образом изменилось более 20-ти лет назад. Свои мысли он отразил в книге «Внезапный упадок религии: почему он произошел и что будет дальше?». Автор уверен, чем быстрее богатели те или иные страны, тем быстрее тамошние жители отказывались от веры в бога.

«Во времена, когда люди плохо жили, голодали, подвергались гонениям и природным катаклизмам, многие, чтобы продержаться, молились. Религия была для многих источником смысла жизни. Но с годами уровень материального достатка рос, люди получали образование, хорошую работу и достойную зарплату. Они стали считать, что полученные материальны блага - это результат их собственного труда, а не воля божья», - пишет Инглхарт. – «Лишившись веры, многие перестали следовать моральным правилам, которые мировые религии вкладывали в головы людей веками. Люди, к примеру, открыто заговорили о своей сексуальной ориентации. Женщины наконец-то смогли доказать, что их миссия не только в том, чтобы рожать детей. Они открыто говорят о контрацепции, деторождении, разводах, карьере и высоких доходах. И мало обращают внимания на выступления религиозных консерваторов, которые считают, что отход от веры приведет к краху социальной сплоченности».

Тем не менее, Инглхарт уверен, что жители могут вновь обратиться к вере, если перестанут чувствовать себя в безопасности. Речь идет не только об экономике страны, но и о политике. К примеру, в США с 1990-ых годов республиканцы, стремясь заручиться поддержкой христиан, много говорили о проблемах однополых браков и абортах. Привлекая в свои круги одних, они отталкивали других избирателей, меняя таким образом и политические, и религиозные взгляды. Исключением остается население некоторых мусульманских стран, которые верны своим религиозным принципам и не меняют своего морального отношения к истинам, истолкованным в священных писаниях.

С Инглхартом согласен российский социолог Алексей Рощин:

- Связь между богатством и верой очевидна. Чем больше человек самодостаточен, тем меньше у него тяги к религии. Несмотря на то, что США - страна состоятельная, у американцев главная жалоба касается потери былого благочестия.

Основная идея заключается в том, что религия - это «хлеб» угнетенного человека. Одна из функций религии - утешать человека бедного и обездоленного. Вспомните выражение: проще верблюду пройти через ушко иглы, чем богатому попасть в рай.

Если взять Скандинавию, где уровень жизни высок, то там царит сугубый атеизм, это одни из самых атеистических стран. Там даже существуют программы по поддержке церквей, так как туда никто не ходит.

Религиовед Роман Силантьев не соглашается:

- У Инглхарт посыл не совсем точный, речь идет не о богатстве, а благополучии и стабильности. Богатая и сытая жизнь не самым лучшим образом влияет на религию. А вот неблагополучие, отсутствие безопасности и стабильности, напротив, повышает потребность в ней. Но на эту связь влияет целый ряд факторов, отчего рождается противоречия. Взять, например, страны Ближнего Востока, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Все это чрезвычайно богатые государства с высоким уровнем религиозности населения.

При этом есть бедная Северная Корея, где этот уровень - низкий. Схожая история была и в Албании в период существования Восточного блока.

Отсюда рождается вывод, что с религией можно бороться по средствам идеологии (как в советский период) или продвижения левацких идей (защиты либеральных ценностей, прав ЛГБТ-сообществ и т.д.). В ином случае взаимосвязь между уровнем богатства и религиозностью общества будет менее прочная.

Россия опирается на традиционные ценности, поэтому религия у нас слабо зависит от уровня богатства. Возьмем дагестанское и ингушское общество. В последнее время они стали жить богаче, при этом в этих регионах выросла религиозность. Такую же картину видим мы и в традиционно русских областях.