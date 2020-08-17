Путин рассказали про «наглое» пермское метро

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево проводит встречу в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Ускориться, Владимир Владимирович? - уточнил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, увидев в монитор жест Путина.

- Нет-нет, продолжайте, я думал, вы про мост через Каму хотите, - засмеялся президент.

Все же доклады с помощью телеконференции имеют и свои недостатки. Поэтому глава Прикамья и не понял, что имеет ввиду Путин, машущий рукой из стороны в сторону.

В целом же доклад у Махонина получился сдержанно-оптимистичный.

- В Пермском крае решается очень много вопросов в интересах страны, но много и нерешённых проблем, - оценил его президент.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края/ТАСС

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ВРИО ГЛАВЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

- Ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как стабильная.

- Учебный год планируется начать 1 сентября в нормальном режиме без всякой удалёнки.

- Строительство нового завода по производству ракетных двигателей РД-191 идет по плану и должно быть завершено в 2023 году.

- В Перми начато производство двигателей для авиации, ПД-14, сейчас реализуется проект по сборочно-стендовому комплексу под новый двигатель ПД-35.

МЕТРО И МОСТ ЧЕРЕЗ КАМУ

Пользуясь случаем врио губернатора хоть и сильно заранее, но пригласил Путина на праздник.

- В 2023 году будет 300 лет краевой столице, мы очень готовимся к этому мероприятию, - сказал Махонин. - 140 миллиардов рублей примерно мы планируем инвестировать в празднование.

К этой дате будет существенно обновлена городская инфраструктура, и даже появится «пермское наземное метро».

- Мы по-наглому так называем, - признался глава региона. - Диаметр его будет порядка 40 километров, что, в общем-то, чуть ниже, чем МЦК. И мы бы мечтали, чтобы вы дали поручение проработать вопрос и министерству финансов, и министерству транспорта, чтобы включили мост через Каму в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России и заложили бюджетное финансирование на 2025–2026 годы.

- Профильные ведомства, правительство получат необходимые поручения для проработки: это касается и транспортной инфраструктуры, и мостового сооружения, и учреждений культуры – всё это будет проработано, - пообещал Путин.