Мишустин: «Мы все делаем для того, чтобы расписаться в собственном неумении организовать работу»

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время общения со строителями автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Молодец! Гордишься? Кайф!, - говорил премьер Михаил Мишустин министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову, проходя по первому автомобильному мосту с Китаем - Благовещенск-Хэйхэ.

Мост еще в мае получил разрешение на ввод, но движение не открыли из-за карантина. Если бы не это, по мосту уже вовсю бы ездили грузовики. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковушек, а пассажиропоток составит около 5,5 тысяч человек в сутки. Правда, пассажирское движение по мосту откроют лишь с запуском постоянного пункта пропуска. Вот тут Мишустин обрушился на дальневосточных чиновников с критикой.

Вид на строительство трансграничного моста "Благовещенск – Хэйхэ" в декабре 2019 году. Фото: Наталья Слукина/ТАСС

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в прошлом году было очень низкое кассовое исполнение программы по погранпереходам, в этом году ситуация повторяется. Из 58 понгранпереходов на Дальнем Востоке только четыре находятся в приличном состоянии. Остальные не готовы. В итоге выделенные деньги тратят на другие цели.

- Коллеги, ну честно, это безобразие, я не понимаю! За четыре года, прошедших с момента передачи функций Росграницы Минтрансу, можно было какой-то порядок навести. Получается, мы все делаем для того, чтобы практически расписаться в собственном неумении организовать работу, - возмутился премьер.

По словам Мишустина, проблемы с погранпереходами сводят на «нет» труд рабочих, построивших автомобильный мост в Китай.

- Когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее - там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение у тех, кто переходит границу, а здесь, к сожалению, беда, - заявил Мишустин.

Премьеру тут же сослались на недобросовестных подрядчиков.

- Что, за четыре года все подрядчики были уголовниками?, - изумился премьер.

Во вторник Мишустин проведет в Благовещенске совещание по развитию всего Дальнего Востока. На ковер к премьеру вызваны все губернаторы региона, включая врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

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