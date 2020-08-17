Валентина Легкоступова перед смертью успела раскрыть дочери правду о своих травмах

Судмедэкспертиза касаемо гибели 54-летней певицы пока не завершена Фото: Мила СТРИЖ

У следователей есть ряд вопросов к судмедэкспертам после смерти Валентины Легкоступовой, которая скончалась 14 августа в реанимации. 54-летняя певица впала в кому после полученных травм. Артистка успела рассказать дочери Анетте Бриль, что с ней случилось на самом деле.

В связи со смертью Валентины Легкоступовой следователи составили для судмедэкспертизы дополнительные вопросы о характере травм, их тяжести и связи полученных повреждений с гибелью певицы. В настоящее время экспертиза еще не завершена. Она и поставит решающую точку в деле. Однако пока версия о насильственной смерти исполнительницы хита "Ягода-Малина" не подтверждается.

Так, дочь певицы Анетта Брилль пояснила, что, когда везла мать в клинику, та сказала ей, что упала сама, передает сайт mk.ru. Что касается третьего мужа Легкоступовой, то Юрий Фирсов рассказал на допросе, что его супруга сама оступилась в ванной и ударилась головой, получив травму, ставшую фатальной.

Меж тем, соседи в один голос заявили: пара была пьющая, но жили мирно. Ни ссор, ни тем более драк не слышали ни местные жители, ни сотрудник ДПС, живущий через стенку от Легкоступовой.

После смерти знаменитости один из главных вопросов - кому достанется ее наследство. Так, звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему никто не сможет лишить третьего супруга певицы права на ее имущество. Известно, что собственностью Легкоступовой была небольшая квартира в столице, расположенная у метро "Текстильщики". Кроме того, звезда владела риэлтерским бизнесом и машиной, которую, по слухам, незадолго до трагедии угнал ее собственный сын Матвей, передает 5-tv.ru.

Первоочередными наследниками являются дети, родители, а также супруг или супруга умершего, если на момент смерти брак не был расторгнут. Таким образом, вне зависимости от желания близких Легкоступовой лишить ее третьего супруга возможности заполучить имущество звезды, нет. "Мама тоже является наследником первой очереди. Наследство будет делиться в равных долях. Если кто-то из наследников откажется от своей части в пользу кого-то, то равенство долей может измениться", - заметил адвокат.

Жорин обратил внимание на музыкальные композиции, принадлежащие Легкоступовой. По закону, исключительные права на все эти произведения также входят в общую наследственную массу.

Напомним, Валентина Легкоступова вместе со своим мужем Юрием Фирсовым были помещены дочерью певицы в накроклинику на реабилитацию из-за многодневного запоя. Мужчина в скором времени самостоятельно покинул больницу, а его супруга впала в кому. Ей сделали экстренную операцию, но звезда не смогла выкарабкаться из-за начавшихся осложнений.