«Западный курс» как работа моделью: сначала все его хотят, но потом выйдет из моды

Публицист Дмитрий Соколов-Митрич задается вопросом, ради чего уничтожать устоявшуюся систему Фото: REUTERS

А вот скажите, пожалуйста, родные мои - что такое "европейский курс"?

Куда вы так стремитесь?

Конкретно.

Я не понимаю.

Более вольготная жизнь? Точно нет. Хотите стать Болгарией или Румынией? Вольному воля.

Какая-то особая моральная правота? Нету ее. Лично для меня она кончилась в 1999 году во время бомбардировок Белграда. На фоне советского режима демократия еще выглядела чем-то этаким, а теперь - те же яйца, вид с боку. Просто еще одна технология власти.

Свобода, равенство, братство? Демократические процедуры? Не так больно будут бить дубинками полицейские? Спросите об этом "желтых жилетов" или участников американских протестов этого года. Они расскажут.

В чем счастье-то? Ради чего уничтожать свое? Чтобы поменять одно дерьмо на другое?

Да, это главная проблема эпохи. Нет альтернативных дискурсов. Некуда бежать. Мы-то еще как-то можем фантомненько тешить себя иллюзией, что вот там, в Европе, как-то все иначе.

Хотя нихрена не иначе.

А как быть европейцам? У них-то иллюзий нет. Они тоже чего-то этакого хотят, а мозги разбиты соцсетями, Карла Маркса не предвидится. Умов, способных создавать новые и большие повестки, больше нет. Заткнись и живи от зарплаты до зарплаты.

Мне вот этот ваш "европейский курс" все больше напоминает индустрию модельного бизнеса. Если помните, в девяностые все девушки хотели стать моделями. В нулевые уже не все, но многие. Потому что рынок исчез, но система рекрутинга продолжала работать. Миф еще был жив. А потом вдруг раз - и все схлопнулось. Сейчас быть моделью - зашквар.

Вот так и "западный курс" - продолжает вовлекать души и целые страны, хотя за этими двумя словами уже давно ничего не стоит.

Я бы еще понимал, если бы вы мучительно создавали новый нарратив. Клали бы свою жизнь на алтарь новой реальности, бомбы бы бросали друг в друга, ячейки бы создавали на местах.

Но вы ведь всего этого не хотите. Вам бы просто спалить в топке еще одну страну, чтобы просто немного погреться у костра. В моей родной Гатчине немцы так же бросали в печь бесценный паркет, потому что холодно было.