Воры-неудачники похитили из дома учителя сейф с 15 миллионами, но не смогли его вскрыть

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в районе Куркино в Москве в одном из таунхаусов, где живут 61-летняя Тамара В.* и ее муж, гражданин США 64-летний школьный учитель Джон Т.*. Ночью, когда хозяева спали, воры аккуратно отжали окно на первом этаже и тихо вынесли через него тяжелый сейф.

Добыча оказалась серьезной, как позже выяснилось в сейфе лежали более 15 миллионов рублей. Однако, грабители не смогли его вскрыть и бросили в соседней многоэтажке. Утром, когда хозяева обнаружили пропажу и вызвали полицейских, прибывшие оперативники быстро напали на след и вскоре обнаружили похищенный сейф.

«В доме на соседней улице был обнаружен украденный у потерпевших сейф со следами попыток взлома. Сейф выдержал и не открылся, сохранив сбережения пожилого учителя и его жены. Судя по всему, воры отчаялись и бросили свою добычу, а сами скрылись. Сейчас их разыскивают», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере.

* - имена изменены.

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