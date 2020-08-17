Акции в поддержу белорусских протестов проходят за рубежом

Жители Риги держали белорусские флаги и плакаты с надписями «Свободу Беларуси» и «Жыве Беларусь» рядом с посольством Белоруссии в Латвии. Фото: EPA/ТАСС

В ряде стран мира прошли митинги и акции в поддержку протестующих в Белоруссии.

Более 400 человек собрались на митинг в латвийской столице. Жители Риги держали белорусские флаги и плакаты с надписями «Свободу Беларуси» и «Жыве Беларусь» рядом с посольством Белоруссии в Латвии.

В столице ФРГ в цвета белорусского флага раскрасили кусок Берлинской стены, во Франкфурте – вывесили флаг Белоруссии на здании мэрии.

Соседей решили поддержать на Украине: на Михайловскую площадь в Киеве с национальными и белорусскими флагами вышли около 200 человек. Митинг украинцы начали с минуты молчания в память о погибших, а затем прошли колонной к зданию посольства Белоруссии. Киевские власти признали акцию мирной и никаких мер не принимали.

В Берлине прошла акция в поддержку протестующих в Белоруссии. Фото: REUTERS

В Израиле в память о погибших во время протестов в Белоруссии к посольству этой республики, расположенному в Тель-Авиве, принесли цветы и свечи. Сотрудники дипмиссии все это отправили в стоявшие поблизости урны.

Один из наиболее многочисленных митингов в поддержку протестующих в Беларуси прошел в США, неподалеку от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На него собралось около тысячи человек, одетых в бело-красное. В руках митингующие держали белорусские флаги и плакаты с надписями на английском и белорусском языках.