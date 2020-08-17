В России запретили движение АУЕ: почему так долго ждали

Те, кто причисляют себя к неформальному движению АУЕ, пропагандирующему криминальные устои в молодежной среде, могут сушить сухари. Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Те, кто причисляют себя к неформальному движению АУЕ, пропагандирующему криминальные устои в молодежной среде, могут сушить сухари. Генпрокурор страны Игорь Краснов обратился с иском в Верховный суд. И тот запретил деятельность общности, которую его сторонники трактуют или как «Арестантский устав един» или как «Арестантское уркаганское единство», придавая ему флер уголовной романтики питерско-одесских подворотен.

Но теперь «романтикам» светит 282-я статья УК «Организация экстремистского сообщества». Тех 30 тысяч адептов АУЕ, что насаждают воровские понятия в школах, колледжах и вузах, от Забайкалья до Калининграда собирая дань "в общак" и жестко наказывая несогласных, приравняют к участникам радикальных экстремистских и террористических группировок. А это - до 12 лет за колючей проволокой. В самом «легком случае» — штраф в 700 тысяч рублей, для «начинающих» в сфере «поставить на счетчик» или направить «под пресс».

- Запрет деятельности АУЕ позволит эффективно пресекать преступную действия его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

За комментарием «КП» обратилась к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Почему ждали так долго?

- Было несколько проблем. Первая — как его оценить? Криминальная история? По шкале противоправной деятельности? У нас нет в УК статьи "вовлечение несовершеннолетних в криминальную деятельность".

- Их определили в экстремисты.

- Да. Искали, что подойдет под уголовку. Нашли статью - уже хорошо, что дали правовую оценку. То есть у нас получалось, что ребят вовлекали в уголовные преступление, а статьи под это не было. Их наказывали, когда после вовлечения уже совершалось преступление.

- Если бы новый Генпрокурор в Верховный суд не обратился по АУЕ с иском - все осталось в подвешенном состоянии?

- Я уверен, что так бы и было. Для России и для Генпрокурора это победа.

- АУЕ отрицает законы общества, а принимает лишь законы воровские?

- Это управляемая система. Мы в ней разбирались. Яна Лантратова подняла этот вопрос перед президентом. И было дано самое жесткое указание. Нас поддержал Следственный комитет. И было понятно — вся эта история управляется не столько из криминального мира, сколько извне. Некими центрами.

- Была информация, что управление АУЕ идет, в том числе, с территории Украины?

- Один из центров был на территории Украны, это правда. Но вы посмотрите, если уже в Москве изнасилование как плата за не вступление в АУЕ становится нормальным — это что? Об этом мало кто знает. И это страшно. И в сети появляются ролики с групповым изнасилованием. И их в АУЕ воспринимают как норму. Как устрашение. Взрослые этого не видят , а дети — видят. Вот что страшно. Вовлечение в противоправную деятельность детей и подростков должно караться так же жестко - от 10 до 15 лет.

- Звучали данные — около 40 регионов России вовлечены в АУЕ.

- Больше. Даже на юго-западе Москвы, в спокойном районе есть надписи АУЕ.

- Единого руководства у АУЕ нет?

- Такая система без единого руководства существовать не может. Оно не кустовое, оно как система распространения наркотиков, которую никто не может поймать.

За комментарием «КП» обратилась к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- 39 тысяч групп АУЕ в соцсетях — реальная цифра?

- Думаю, она занижена. МВД зачастую не готово давать оценку.

- Очень высокие цифр про группам АУЕ в странах СНГ...

- Если говорить о постсоветском пространстве, мы можем предположить, кто это делает. Это история, которая относится скорее не к регулированию внутри криминального мира, она выходит к неким внешним политическим действиям.

- Так кто же это делает?

- Я пока назвать не могу. Но работу в этом направлении мы ведем. Эта карта разыгрывается из-за пределов бывшего СССР.

- В легендах АУЕ зарождение движения обозначено в колониях Забайкалья...

- В начале это, может, и было так, а дальше — конечно нет. Есть некая система, которая способствует дестабилизации. Дети, которые вырастают сейчас под этим воздействием, через 5-6 лет станут основой дестабилизации системы.

- В основе идеологии АУЕ — несогласие с властью?

- Да, такое «отрицалово». Бунт, побеги, массовые беспорядки — вот это в основе. Кстати, на территории США АУЕ нет.

- Активистов АУЕ начнут сажать уже в этом году?

- Результаты будут, но может не так скоро. Сетевых ресурсов это коснется прежде всего. На Западе есть такая история:зашел в запрещенный контент — у тебя есть 30 секунд, чтобы из него выйти. Если не вышел — к тебе выезжает наряд полиции и тебя задерживает. И документирует. Нам надо идти в эту парадигму. Мы готовим в Совете по правам человека доклад и рекомендации, в том числе по АУЕ. Молодежь быстро и активно реагирует на негативный и революционный контент.

- Так, все-таки, откуда идет руководство ячейками АУЕ — из колоний за Уралом или из-за рубежа?

- Есть некие центры. Ячейки АУЕ не всегда образованы отечественным криминалом. Иногда они созданы в сети в зоне не российского интернета.

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