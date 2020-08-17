Ученые при поддержке "Роснефти" изучат моржей и белых медведей

Фото: www.rosneft.ru

14 августа научное судно вышло из порта Архангельска. Маршрут экспедиции пройдет по акваториям Баренцева, Карского морей, Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. В течение месяца ученые будут исследовать животный мир Арктики. Особое внимание - белому медведю и атлантическому подвиду моржа, которые занесены в Красную книгу.

Искать лежбища моржей, определять количество животных и половозрастной состав стада будут с помощью беспилотников, а изучать состояние кормовой базы возле лежбищ – с использованием телеуправляемых подводных аппаратов и погружных видеокамер. На тех лежбищах, где из года в год появляются моржи, ученые поставят фотоловушки. Они планируют впервые в истории масштабно обследовать всех известные лежбища атлантического моржа на Земле Франца-Иосифа.

Кстати, сколько там живет моржей, неизвестно. Исследования тихоокеанского подвида проводились больше 10 лет назад, а атлантического – еще в советские времена.

На острове Северный Новой Земли пройдут исследования популяции белого медведя. Главный вопрос, который интересует ученых: как пути миграции животных зависят от ледовой обстановки.

Для этого медведей надо оснастить GPS-передатчиками. Выбранных животных усыпят на несколько минут, выстрелив из ружья дротиком со снотворным, нацепят ошейник с передатчиком. С этого момента за перемещением медведя можно следить в режиме реального времени.

Фото: www.rosneft.ru

В прошлом году «Роснефть» начала программу по изучению и сохранению белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки. Эти виды - биологические индикаторы: по их популяции, путям миграции можно оценить состояние всей экосистемы Арктики. В программе «Роснефти» участвуют ведущие научные институты страны.

- Такого рода экспедиции, с одной стороны, показывают, что слова о возрождении интереса к Арктике и бережном отношении к её хрупкой экосистеме – не просто слова, а практические действия. С другой стороны, демонстрируют, что крупные компании-недропользователи, которые работают в арктической зоне, по-настоящему ответственно относятся к своей работе. Они осознают, что нужно не только забирать ресурсы у Арктики, но и бережно относиться к региону, где эти ресурсы добываются, - прокомментировал старт экспедиции врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.