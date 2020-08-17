Молодой муж Надежды Бабкиной похвастался результатом пластической операции

Молодой муж Надежды Бабкиной не на шутку перепугал поклонников снимком из больницы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодой муж Надежды Бабкиной не на шутку перепугал поклонников снимком из больницы. Евгений Гор признался, что сделал пластическую операцию, и даже похвастался результатом хирургического вмешательства.

Евгений Гор показал себя после пластической операции. Супруг Надежды Бабкиной запечатлен в больничных стенах. Сначала он заснял свои ноги в компрессионных чулках. "Возможно, стоит попробовать пойти «в» или «на» балет. У нас это обязательная процедура перед операцией, чтобы тромбов не было", - говорил Евгений, комментируя снимок.

А потом артист рассказал подписчикам, как проходит восстановление после хирургического вмешательства. Евгений, по его словам, находится в прекрасном расположении духа. "Привет, мир! Чувствую себя очень хорошо!", - поделился 40-летний муж Бабкиной, опубликовав утреннее селфи.

Гору исправили перегородку в носу. Стоит отметить, что на лице певца уже нет синяков и отечности, которые возникают после подобных операций. Пользователи Сети желают кумиру скорейшего восстановления и возвращения домой.

Евгений Гор признался, что сделал пластическую операцию, и даже похвастался результатом хирургического вмешательства. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметим, Гор никогда не жаловался на самочувствие. Мужчина занимается спортом, а также следит за здоровьем. Особенно после того, как его возлюбленная весной попала в реанимацию из-за коронавируса и ее ввели в кому. Тогда Евгений сделал все возможное, чтобы найти ей лучших врачей.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, Евгений покорил ее голосом и мужской привлекательностью. Артистку часто осуждали за роман с певцом, который моложе ее на 30 лет. Но недавно во время одного из эфиров Бабкина пошутила: "Сейчас разницы нет. Он стал стариком, а я помолодела".