Футбольный агент Валерий Исаев: «Все знали, что команды в Беларуси больны ковидом и заражают друг друга, но их заставляли играть. Это политика»

Тогда все радовались, что футбол продолжается. А потом выяснилось, что многие футболисты болеют, но федерация заставляла команды играть Фото: ТАСС

Несколько дней назад, после начала народных протестов в Беларуси, чемпионат страны по футболу был экстренно прерван. По официальной версии, - «из-за форс-мажорных обстоятельств». Каких? Позже выплыла версия - мол, это для профилактики коронавируса. Звучит странно, потому что во время пандемии, когда ковид свирепствовал в Европе, Америке, Африке и Азии, единственной страной мира, которая не приостановила футбол и прочие массовые мероприятия, была как раз-таки Беларусь.

Предварительно говорилось, что матчи отменены до 17 августа. Но, судя по всему, запрет продлят и дальше.

- Никто не понимает, что будет дальше, - прокомментировал ситуацию в интервью kp.ru белорусский футбольный агент Валерий Исаев (в частности, он представляет интересы 20-летнего Ильи Шкурина из ЦСКА). - Все говорят, что футбол вне политики. Но кто об этом говорит? Футболисты, у которых все хорошо.

По словам Исаева, большинство спортсменов предпочитают не комментировать ситуацию в стране - так же, как раньше не комментировали то, что в Беларуси во время эпидемии коронавируса (которую официально не признавали) продолжались спортивные соревнования.

- Мы тогда все радовались, что футбол продолжается. А потом выяснилось, что многие футболисты болеют, но федерация заставляла команды играть. И были случаи, когда на матч приезжали зараженные коронавирусом футболисты, и федерация об этом знала. Они играли с другой командой и эта команда заражалась. И официальная пресса говорила, что у нас нет никаких проблем. Это к разговору о том, что футбол вне политики. Безусловно, то, что наш чемпионат единственный в мире играл в футбол - это политика. Нужно было останавливать чемпионат. Хотя бы на две-три недели. Вот мы сейчас остановили чемпионат и вдруг никто не задает никаких вопросов. А до этого говорили, что остановкой мы сорвем подготовку сборной.

Валерий Исаев считает, что в итоге переболевшие коронавирусом команды до сих пор не могут прийти в форму. В качестве примера он приводит брестское «Динамо». Осенью клуб стал чемпионом страны, а сейчас занимает 9 место из 16 команд и рискует не попасть даже в «еврокубки».

- Они даже сегодня не могут выйти процентов на 70 своих физических кондиций. У них сегодня есть футболисты, у которых поражены 20% легких. Они на тренировках не могут их раскачать и войти в нормальный тренировочный процесс.

- По одной из версий, футбол приостановили из-за болельщиков - чтобы с трибун не кричали какие-либо политические лозунги.

- С трибун «Живе Беларусь» болельщики кричали и до выборов. Ну, кричали и кричали. Размахивали бело-красно-белым флагом? Но официально эти символы никогда не были запрещены. И только когда кто-то (сверху, - Авт.) скажет, начинают ломать за эти символы.

Одной из самых громких спортивно-политических новостей на фоне протестов в Беларуси стало выступление 20-летнего игрока Ильи Шкурина. Накануне был опубликован расширенный список игроков сборной страны на будущие матчи - в документе оказался и Шкурин. Однако футболист заявил в соцсетях, что отказывается выступать за сборную, пока у власти находится Александр Лукашенко. Этот пост стал хитом соцсетей, набрал кучу репостов и лайков. Отметим, что Шкурин этой зимой перешел в ЦСКА из минской команды «Энергетик-БГУ».

Спустя несколько часов после заявления Шкурин вышел на игру с «Тамбовом» и забил свой первый гол за армейскую команду - мяч принес москвичам победу.

Агент футболиста Валерий Исаев рассказал в интервью сайту kp.ru, как появилось это сообщение Ильи Шкурина.

По словам агента, Шкурин звонил ему перед тем, как написать сообщение в соцсетях.

- До этого мы говорили (на эту тему, - Авт.), и он сказал, что не поедет играть за национальную сборную, - сообщил Исаев. - То есть, это решение было принято не в тот день и даже не за неделю до этого. В соцсетях Илью поддержало много болельщиков. Не было ни одного негативного комментария.

По словам Исаева, Илья Шкурин на данный момент единственный действующий белорусский футболист, который выступил с критикой действующей власти.

Первый гол за ЦСКА агент называет пока главным голом Шкурина в его карьере.

- Конечно же этот гол был особенным. Для Ильи это важно.

- Как вы оцениваете перспективы Ильи на будущее в ЦСКА?

- У меня было несколько подопечных, которые в разные годы переходили в российские клубы. Их уровень был понятен сразу - они не будут играть в «Спартаке», ЦСКА или «Зените». А в отношении Ильи у меня все был оптимизм.

- По ситуации в Беларуси высказались только белорусские футболисты и тренеры, которые сейчас находятся за пределами Беларуси. Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, тренер «Ротора» Александр Хацкевич, Илья Шкурин...

- Можно было подумать, что они высказались, потому что не находятся в стране. Зная этих людей, не думаю так. Остальные тренеры и игроки так в открытую не скажут. Сейчас они размещают в соцсетях флаги и призывы «мы за мир». Но они не задаются вопросом, почему это происходит, почему людей избивают ни за что.

- Мне кажется, в такой ситуации многие ждут каких-то комментариев от Александра Глеба. Это самый выдающийся игрок в истории белорусского футбола (выступал за «Барселону», лондонский «Арсенал», в Германии и Турции, - Авт.). Почему он молчит?

- (Вздыхает). При всем уважении, Александр Глеб никакого не был каким-то рупором. Он не революционер. Он бы в какой-то степени обласкан властью, закончил Академию при президенте Республики Беларусь, которую заканчивают все будущие чиновники. Зачем он там учился? Я не знаю.