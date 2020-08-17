Сколько заработали депутаты Госдумы: опубликованы декларации о доходах парламентариев

Самый богатый в госдуме заместитель председателя Леонид Симановский, В его декларации о доходах указана цифра в 1 миллиард 165 миллионов рублей. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В конце прошлой недели были опубликованы декларации о доходах чиновников за 2019 год. Президент России Владимир Путин указал доход в 9,7 миллионов рублей, что почти на 1 миллион больше, чем в предыдущей его декларации за 2018. А какие доходы показали депутаты Нижней палаты парламента? Давайте посмотрим.

Оклад депутат госдумы около 400 тысяч рублей в месяц. Таким образом зарплата в год в среднем около 5 – 6 миллионов рублей. На такую сумму живет, если верить декларациям, примерно 2\3 парламентариев. У большинства депутатов доход не превышает 10 миллионов рублей. Но есть и исключения. Некоторые зарабатывают больше, гораздо больше.

СВЫШЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Самый богатый в госдуме заместитель председателя Леонид Симановский, В его декларации о доходах указана цифра в 1 миллиард 165 миллионов рублей. Еще 30,4 миллиона рублей заработала его супруга. При таких доходах живут они довольно скромно. У Леонида Яковлевича в собственности дом в 500 квадратных метров. И дом для гостей в 362 метра. У жены три квартиры (280, 143 и 31 кв.м.). Гараж и машиноместо.

Второе место у члена комитета по делам национальностей Борцова Николая (депутат от Липецкой области) — 707 млн. рублей. Собственность: 6 земельных участков, три жилых дома (1202, 79 и 18,5 кв.м. ). Скромная квартира в 67 метров квадратных. А еще гаражи и машиноместа. Много машиномест.

Третье место у члена Комитета по международным делам, депутата от Белгородской области Скоч Андрея Владимировича – 305 миллионов рублей. Он многодетный отец — 4 детей, не женат.

Следом можно отметить депутата от КПРФ Блоцкого Владимира Николаевича. Его доход составил 290,2 млн. рублей. И 11,4 миллиона у супруги. Ну и понятно, что недвижимости у четы немало. В России у него 8 земельных участков и три жилых дома (158, 378 и 187 м. кв). А еще поместье 312 кв.м. в Великобритании. У супруги три участка и два дома (148 и 435 метров). Три квартиры (38, 51 и 248 метров квадратных). Ну и гараж еще. Жена любит мерседесы, Владимир Николаевич исключительно Порш.

Хорошо зарабатывает член комитета по обороне Муцоев Зелимхан Аликоевич — 283,7 миллионов рублей. В собственности 6 земельных участков, два жилых дома, один гостевой. И две машины – «Мерседес» и «БМВ».

Пономарев Аркадий Николаевич — 248,7 миллиона рублей. Дом в России и три квартиры в Испании. И квартира депутатская в наем.

Пайкин Борис Романович (первый заместитель председателя комитета Государственной Думы) — 132,8 миллиона. В собственности два участка и дачный дом.

Председатель госдумы Володин Вячеслав Викторович указал доход в 100,3 миллиона рублей. 6 больших земельных участков, три дома (1300, 900 метров и 180 метров)

Первый зампред председателя госдумы. Ремезков Александр Александрович — 111,5 миллионов рублей. У детей есть квартиры в Австрии в безвозмездном пользовании.

Председатель госдумы Володин Вячеслав Викторович указал доход в 100,3 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОТ 50 ДО 100 миллионов

В этой категории верхушку рейтинга возглавляет депутат от Алтайского края Прокопьев Александр Сергеевич — 96,8 миллиона. У него в собственности 4 квартиры (от 235 до 41 метра квадратных) и два жилых дома 1100 и 500 метров.

Второе место у члена Комитета по развитию гражданского общества Брыскина Алексей Юрьевич — 96,5 миллионов рублей. А еще 2 жилых дома в России и квартира в Испании (в долях). У супруги его доход тоже не маленькие - 14,8 млн .руб. Алексей Юрьевич из Кемеровской области. И помимо чиновничьей деятельности возглавляет Федерацию спортивной борьбы в своем крае.

Ковпак Лев Игоревич, член Комитета по бюджету и налогам заработал в 2019 78 миллионов. (У супруги еще 76,5). Три земельных участка, три жилых дома и две квартиры.

Когорина Альфия Гумаровна - зампред Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству — 77,6 миллиона рублей.

Тумусов Федор Семенович депутат от Якутии — 71,8 миллиона.

ЛДПРовец Сухарев Иван Константинович — 69,2 миллиона. Собственности совершенно никакой, только депутатская квартира в наем.

Смирнов Юрий Валентинович из Ивановской области — 62,1 миллион. Три жилых дома (422, 383 и 732 кв.м.), на четырех участках. Три квартиры, 6 машиномест. И нежилое здание 766 метров квадратных. Не женат.

Жарков Антон Викторович из Комитета по транспорту и строительству — 56,7 миллиона.

Ярошук Александр Григорьевич парламентарий от Калининградской области — 40,3 миллиона, что в 2 раза больше, чем в 2018.

Василенко Алексей Борисович от Удмуртии — 46,8 миллиона рублей

ВЫШЕ 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Завальный Павел Николаевич от ХМАО, председатель комитета госдумы по энергетике указал в своей декларации сумму в 38,9 миллиона.

Голушко Андрей Иванович член комитета по экономической политике — 35,3 миллиона.

Заместитель председателя госдумы Лебедев Игорь Владимирович — 34 миллиона.

Справедливорос Гартунг Валерий Павлович, член нескольких Комитетов — 32,4 миллиона.

Иванюженков Борис Викторович — 31,2 миллиона.

Хор Глеб Яковлевич — 33 миллиона.

Никонов Вячеслав Алексеевич — 30 миллионов.

Пахомов Сергей Александрович — 30,5 миллиона. И супруга 28,3.

БОЛЬШЕ 20 МИЛЛИОНОВ

Всего такие доходы имеют 10 парламентариев.

Здесь на первом месте член Комитета по финансовому рынку, депутат от Санкт-Петербурга Дивинский Игорь Борисович — 29 миллионов.

На втором известный журналист, писатель и театральный критик Ямпольская Елена Александровна — 25,9 миллиона. Прославленный советский хоккеист, а ныне государственный деятель Третьяк Владислав Александрович — 26 миллионов. Одиозный и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 22,5 миллиона. Писатель Сергей Шаргунов – 22,9 миллиона. Член Комиссии ГД по иностранному вмешательству Ирина Белых— 25, 5 млн. руб. и другие.

Всего в этой категории 10 парламентариев.

(Аникеев Григорий Викторович – 23.5 миллиона (а еще 5 земельных участков, четыре жилых дома и баня в 380 метров). Ухматов Умахан Магомедгаджиевич — 23,2 миллиона. Трощин Игорь Алексеевич — 22,7 миллиона, Жупиков Александр Владимирович — 21,1 миллион. 21 земельный участок, 11 домов (площадью от 34 до 1300 кв.м). Нежилое здание и здание колбасного цеха 4000 метров квадратных. Деньгин Вадим Евгеньевич — 20 миллионов).

Беспартийный Шайхутдинов Рифат Габдулхакович — 21,5 (помимо недвижимости в России, владеет хутором в Финляндии, а у супруги квартира в Итлии)

ОТ 10 ДО 20 МИЛЛИОНОВ

Возглавляет список сын известного актера Боярский Сергей с доходом 19,5 миллионов рублей. Сергей член Комитета по информационной политике. Член партии «Единая Россия».

На втором экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко — 19,3 миллиона.

Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На третьем депутат от фракции «Справедливая Россия», член Комитетов по поддержке малого и среднего бизнеса и делам СНГ Епифанова Ольга Николаева — 18,9 миллионов.

На четвертом депутат от Московской области Аршба Отари — 17, 5 млн. рублей. Затем Скруг Валерий из Комитета по налогам и сборам — 17,4 миллиона.

Всего депутатов, зарабатывающих больше Путина (то есть выше 10 миллионов рублей в год) в Нижней палате парламента 42 человека. Кому интересно, полный список в скобках.

(Гордеев Алексей — 17,2 миллиона, Савицкая Светлана — 16,5 миллионов рублей, Селезнев Валерий Сергеевич — 16,3 миллиона, Затулин Константин Федорович — 15,5 миллиона, Ресин Владимир — 15,7 миллионов, Романенко Роман — 15,1 миллиона, Газзаев Валерий — 14,7 миллиона, Дзюба Виктор — 14,1 миллиона, Бугера Михаил— 13,4 миллиона, Валуев Николай — 13,2 млн, Газгиреев Юшаа— 12,4 миллиона, Гильмутдинов Ильдар — 10,2 миллиона, Берулава Михаил — 10,5 млн. рублей, Есяков Сергей — 12,6 миллионов, Ищенко Алексей — 11,6 миллиона, Калиниченко Андрей— 14,5 миллиона, Карлов Георгий — 14,7 миллиона, Катасонов Сергей Михалович — 12,5, Корниенко Алексей— 12,9 миллионов, Кувычко Анна — 11,9 миллионов, Марков Евгений— 14,5 млн, Олейников Юрий — 12,8 миллионов, Панков Николай — 11,2 миллиона, Рудченко Валентина Васильевна — 10,2 миллиона, Серова Елена — 11,8 миллиона, Серпер Евгений — 12 миллионов, Сопчук Сергей — 12,7 миллиона, Станкевич Игорь— 11,1 миллиона, Сураев Максим — 12,6 миллиона, Тен Сергей - 11 миллионов, Терешкова Валентина — 14,1 миллион. Фетисов Вячеслав — 14,9, Чепа Алексей — 11,6, Чернышев Михаил Анатольевич — 11,2, Чилингаров Артур — 10,4, Шулепов Евгений — 14,2).

САМЫЙ БЕДНЫЙ

Иван Сергеевич Пиляев, за 2019 он заработал всего-то 1,9 миллиона рублей.