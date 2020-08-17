Российский баскетбол начал движение вверх!

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Помните, что произошло в прекрасном фильме «Движение вверх» с советскими баскетболистами в США? Игроки сборной (!), будущие олимпийские чемпионы проиграли в битве «три на три» уличной американской шпане. Конечно, этот эпизод художественный вымысел. Но уличный баскетбол (стритбол - игра три на три в одно кольцо) - сердце и движущая сила этого вида спорта.

Америка, да и не только, с утра до вечера стучит мячами и в трущобах Гарлема и во вполне благополучных районах Лос-Анджелеса. Стритбол вдохновляет дизайнеров, кинорежиссеры заставляют рубиться в эту игру супергероев. Да что там - молодежная культура нескольких поколений строилась на этой игре. И если американцы могут похвастаться сильнейшей лигой в мире и ворохом золотых медалей Олимпиад, то благодарить за это нужно стритбол.

У нас в стране этот вид спорта пока, к сожалению, не так популярен, вернее не приобрел таких масштабных очертаний.

К счастью, в стране есть люди, которые понимают важность развития уличного баскетбола. Тем более, что начиная с токийской Олимпиады-2020 (она пройдет в 2021 году), стритбол стал полноценным видом программы Игр.

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В 2020 году ПСБ и Российская федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Цели важные, это и забота о молодежи, и развитие спорта, и акцент на здоровый образ жизни наших граждан. Решать эти задачи позволит развитие спортивной инфраструктуры. Например, строительство региональных центров уличного баскетбола. В результате этого соглашения появился Первый Всероссийский спортивный проект «ПСБ - детям».

В начале этой недели прошла рабочая встреча директора по спортивным проектам ПСБ Рубена Бегунца и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Среди других вопросов обсуждалось строительство площадок для уличного баскетбола на Ставрополье.

По уровню оснащенности площадки будут отвечать самым современным требованиям: на них могут проводиться международные соревнования любого уровня (ФИБА 3X3, чемпионаты, кубки и первенства России, региональные отборы на кубок и первенство, спартакиады учащихся).

Площадки подходят и для подготовки и сдачи норм ГТО. В самом Ставрополе предполагается строительство Центра уличного баскетбола.

«Уличный баскетбол остается единственным видом спорта, который дает спортсменам шанс попасть на Олимпиаду буквально «со двора», - отметил Рубен Бегунц. - Большинство участников национальных сборных получают игровую практику на уличных площадках. Поэтому мы видим огромный потенциал в проекте. Строительство таких площадок повысит доступность спортивной инфраструктуры в регионе, привлечет внимание населения к уличному баскетболу и в целом будет способствовать популяризации физической культуры и спорта у молодежи. Поэтому мы с радостью приняли предложение губернатора Ставрополья поддержать развитие этого вида спорта в крае вместе с Федерацией Баскетбола».

Фото: Иван ВИСЛОВ

«На Ставрополье развитию спорта всегда «зеленый свет», - подтвердил губернатор Владимир Владимиров. - Перечень спортивных дисциплин, доступных жителям нашего края, растет с каждым годом. В том числе - за счет расширения спортивной инфраструктуры. У нас открываются новые спорткомплексы, площадки для воркаута, скейтбординга и паркура. Скоро на футбольных полях городов края можно будет заниматься регби. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом ряду появлялись и новые виды спорта - такие, как уличный баскетбол. Уверен, что сотрудничество с таким партнером, как ПСБ, поможет краю добиться успеха в развитии этой дисциплины».

Конечно, плоды этого сотрудничества еще должны созреть, но, возможно, проект «ПСБ - детям» основа наших будущих больших побед. Впрочем, здоровое поколение, любящее спорт - самая главная победа. Кстати, подобное строительство в рамках программы уже идет в Калининграде и в Тульской области.