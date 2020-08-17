Лига Чемпионов УЕФА возвращается! А ты готов?

В России болельщики ждали его не меньше, чем где-либо. Lay`s и Pepsi ® сделают это возвращение еще более фееричным и вкусным. Масштабные мероприятия, конкурсы, призы и многое другое стартуют прямо сейчас.

Всеми любимое футбольное комбо вновь ворвется в жизнь фанатов, чтобы подарить им массу впечатлений от самого громкого футбольного события лета и помочь провести это время ярко и со вкусом! Бренды заявляют - ни один любитель футбола не останется без внимания.

Финал будет особенно грандиозным: 23 августа на стадионе «Лужники» состоится онлайн-трансляция решающего матча Лиги Чемпионов УЕФА. Этот вечер подарит не только эмоции от просмотра футбола, но и возможность зажечь под музыкальные выступления известных исполнителей. Три огромных экрана, 700 машиномест для автокинотеатра, фанзона, развлечения и активности на территории всей парковки, неповторимая футбольная атмосфера будут ждать тебя.

Посетить мероприятие бренды приглашают абсолютно бесплатно. Регистрация на мероприятие уже открыта на сайте https://lays-pepsi-footballfinal.ru

А в ожидании финала вместе с сервисом «Ситимобил» у каждого есть возможность поделиться своими футбольными эмоциями с друзьями. Участвуя в конкурсе* от брендов, победитель получает возможность бесплатно добраться до друзей в пределах города и посмотреть предфинальный матч в любимой компании**. Поездку на такси можно выиграть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске и Самаре.

Участвуя в том же конкурсе, можно получить большой брендовый бокс** – то, что поможет испытать от просмотра матча максимум футбольных эмоций. Много Lay`s® и Pepsi ® на всю компанию доставят прямо домой, а вместе с ними и отличное футбольное настроение.

Подробности о конкурсе и финальном мероприятии можно найти на https://lays-pepsi-footballfinal.ru

* Конкурс проводится в «ВКонтакте» в период с 08 по 23 августа, включая период выдачи призов Победителям.

**Предложение действительно для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска и Самары.