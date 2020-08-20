40 лет со дня смерти Джо Дассена: Французский американец «с очень славянской душой»

С эстрадной карьерой у него заладилось не сразу - только в 1968 году его песня впервые добралась до вершины французского хит-парада, а диски начали разлетаться с прилавков Фото: EAST NEWS

Про славянскую душу Джо Дассена в интервью все время говорит его первая жена Мариз. «Очень у него был славянский характер! Депрессивного типа. Но проходило полчаса – он хватал меня в обьятья, и начинал со мной танцевать! И еще у него было прекрасное чувство юмора…»

По глубокому убеждению Мариз, прожившей с Дассеном 13 лет, ее супруг был русского происхождения. На самом деле славянского в нем было только то, что его еврейский дедушка, цирюльник Шмиль Дассин, вместе с бабушкой когда-то эмигрировал из Одессы в Америку. У них родилось восемь детей, один из них, Джулз, со временем стал известным голливудским режиссером. И отцом Джо. (Да, вот так: один из самых известных французских певцов - на самом деле американец, и английский язык был для него родным).

А французским пришлось овладевать, когда вся семья в начале 50-х уехала из США в Европу. В Америке пышным цветом цвел маккартизм, кинематографистов, хоть как-то связанных с компартией (а Джулз в молодости в ней состоял), вносили в черный список и запрещали снимать кино в Голливуде. После двух лет без работы Джулз Дассин отправился во Францию (там его имя произносили как Жюль Дассен; он снял фильмы «Рифифи» и «Топкапи», вдохновившие потом создателей истории про друзей Оушена).

Антрополог у микрофона

Джо работал у отца ассистентом, снимался у него в небольших ролях, пытался записывать какие-то песни к его картинам. Кроме этого, он, на несколько лет вернувшись в Америку, окончил Мичиганский университет по специальности антрополог – занимался индейскими племенами. Но антропология и этнография скоро перестали его занимать, да и с песнями выходило не особо удачно. Джо Дассен писал статьи для американских журналов типа Playboy и The New Yorker, сочинял рассказы, мечтал стать писателем, сценаристом и режиссером. Но судьба распорядилась иначе.

Девушку по имени Мариз Массьера он встретил на вечеринке в Париже 13 декабря 1963 года. «Он был бородат - в то время для 25-летнего парня это было редкостью», - вспоминала Мариз. - «Мы увидели друг друга в толпе из 2000 человек. Наверное, я влюбилась в него, потому что он был в костюме и гриме пирата, причем грим делал профессионал, работавший на фильме его отца «Топкапи». Потом оказалось, что он тоже меня заметил, и мы весь вечер провели в поисках людей, которые могли бы нас друг другу представить. И он в конце концов нашел кого-то, кто меня знал!»

Cлавянского в нем было только то, что его еврейский дедушка, цирюльник Шмиль Дассин, вместе с бабушкой когда-то эмигрировал из Одессы в Америку. Фото: EAST NEWS

Роман развивался стремительно: уже через несколько дней Джо пригласил Маризу на уикенд в загородный дом. «Взял с собой гитару и спел какую-то народную песню! У него был прекрасный тембр голоса, а особенно покорял его акцент - ведь французский не был для него родным».

Джо периодически пел дома, Мариз с подругой как-то записали его песни на пластинку, та попала в звукозаписывающую компанию. Продюсерам понравилось, а самому Дассену - нет (он отличался перфекционизмом: впоследствии он мог записывать одну песню по многу часов, уходил из студии в четыре утра, и все равно был недоволен собой). С эстрадной карьерой у него заладилось не сразу - только в 1968 году его песня впервые добралась до вершины французского хит-парада, а диски начали разлетаться с прилавков. Ну, а в 1969-м вышла «Les Champs-Elysees», ставшая грандиозным хитом. Еще более грандиозный успех ждал его шесть лет спустя, когда продюсеры свели его с итальянским певцом и изумительным мелодистом Тото Кутуньо. Написанную им песню «Африка» перевели на французский, Дассен исполнил ее под названием L'Ete indien, «Бабье лето». Кутуньо сочинил для него еще две главные песни в его карьере - Et si tu n’existais pas и Salut, «Если б не было тебя» и «Привет».

Только этих трех хитов хватило бы, чтобы Дассен стал главным французским певцом 70-х. По крайней мере, так его точно воспринимали в Советском Союзе. В 1979 году он выступил в нашей стране - увы, лишь на закрытом мероприятии по случаю сдачи гостиницы «Космос», которую строили совместно с французами. С советской стороны в концерте выступала Алла Пугачева. Там две звезды познакомились и о чем-то даже болтали через переводчика. Но встреча была коротка, в ночь его поезд унес.

Для Франции он навсегда остался любимым певцом, и самым французским из всех американцев Фото: EAST NEWS

Инфаркт на концерте

Через год и полтора месяца после выступления в Москве Дассен умер. Ему был всего сорок один год. Когда умирает молодой и известный человек, журналисты часто начинают фантазировать насчет убийства или самоубийства. Но не в этом случае: у Дассена было очень больное сердце. Первый инфаркт он перенес, когда ему было 30 лет. И, похоже, это не заставило его тщательно следить за здоровьем: он очень много работал, очень много курил и периодически довольно много пил.

Личная жизнь, к сожалению, давала к тому поводы. С Мариз он расстался в 1976-м (за два года до этого родился и умер, не прожив на свете и недели, их первенец). Вторая жена, Кристин, родила ему двух сыновей, но брак с ней длился совсем недолго: она оказалась довольно скандальной девушкой, и к тому же любительницей алкоголя и наркотиков…

Второй инфаркт настиг Дассена прямо во время концерта в мае 1980 года; он нашел в себе силы и продолжил петь, но потом прямо из-за кулис его увезли в больницу. Он решил восстановиться в тропическом климате, на Таити. Третий сердечный приступ случился прямо во время перелета. Четвертый, роковой произошел уже на острове, когда Дассен обедал в ресторане…

Похоронили его на кладбище в Лос-Анджелесе, в родной стране, которую он так и не покорил. Зато для второй своей родины, Франции, он навсегда остался любимым певцом, и самым французским из всех американцев.

ГЛАВНЫЕ ХИТЫ ДЖО ДАССЕНА:

Salut («Привет»)

Et si tu n’existais pas

(«Если б не было тебя»)

L’été indien («Бабье лето»)

À toi («За тебя»)

Les Champs-Elysées

(«Елисейские поля»)

Le Jardin du Luxembourg («Люксембургский сад»)