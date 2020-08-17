Вдовец-миллионер Веры Глаголевой по-прежнему красив и в отличной форме

Вера Глаголева с мужем Кириллом Шубским Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семья Веры Глаголевой собралась вместе, чтобы помянуть известную актрису. Звезда фильма "Выйти замуж за капитана" умерла 16 августа 2017 года в Германии от рака желудка. Внезапная смерть 61-летней артистки стала настоящим шоком для общественности. Поклонники, глядя на жизнерадостную и полную сил звезду, и предположить не могли, что она много лет боролась со смертельным недугом. Ведь незадолго до смерти женщина веселилась на свадьбе младшей дочери Анастасии Шубской и хоккеиста Александра Овечкина.

Каждый год три дочки Веры Глаголевой и вдовец Кирилл Шубский собираются вместе, чтобы почтить память любимого человека. Анна и Мария Нахапетовы родились у Глаголевой от первого мужа - актера и режиссера Родиона Нахапетова. Анастасия Шубская появилась на свет во втором браке артистки с миллионером Кириллом Шубским.

Настя буквально за неделю до смерти мамы сыграла свадьбу с Александром Овечкиным. Это было желание Веры Витальевны. Сейчас Шубская живет в США, но специально прилетела в Россию на поминки. Она остановилась в роскошном особняке отца. Девушка приехала вместе с сыновьями - двухлетним Сергеем и двухмесячным Ильей.

Шубская публикует в блоге фото и видео из дома родителя. Она поделилась кадрами, как 56-летний Шубский играет с внуком. Кирилл Юрьевич по-прежнему видный и красивый мужчина. Он находится в отличной форме.

Публикует младшая дочь Глаголевой и снимки старших сестер. Впервые за долгое время девушки собрались вместе за одним столом. "Мои самые родные", - подписала кадр Анастасия. "И нет никого ближе, и нет никого роднее", - вторила ей Анна.

Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, наследницы до сих пор тяжело переживают смерть мамы и скорбят о самом близком для них человеке. "Три года без тебя… Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю", - отметила Шубская.

Вера Глаголева не успела увидеть своих внуков от младшей дочери. Маленький Сережа появился на свет спустя год после смерти бабушки. Анастасия в мае 2020-го подарила мужу еще одного наследника.

Старшая дочь актрисы Анна стала балериной и была принята в труппу Большого театра. Она сыграла роль дочери героини Глаголевой в фильме "Воскресный папа". Сделав карьеру в балете, она продолжила сниматься в кино - в фильмах "С ног на голову", "Русские в городе ангелов" и "Тайна Лебединого озера". В 2006 году Анна вышла замуж за Егора Симачева, сына бывших солистов балета Большого театра Николая Симачева и Татьяны Красиной. В декабре 2006-го Анна родила дочь Полину, но с Симачевым они развелись.

Вторая дочь Глаголевой и Нахапетова Мария вышла замуж за бизнесмена и переехала в США. В 2007 году она родила сына Кирилла. После рождения мальчика переехала в Москву.