У 22 депутатов Госдумы имеется недвижимость за границей

Самое популярное направление у наших парламентариев – Испания. Здесь есть квартира, например, у супруги Николая Валуева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закон, обязующий всех чиновников от мала до велика отчитываться перед народом об имуществе своем, своей супруги и детей, появился в России с 2008 года. А с 2013 среди прочих госслужащих обязали указывать и данные о зарубежной недвижимости. «Комсомолка» внимательно изучила декларации депутатов Нижней палаты парламента.

Всего 22 из 443 народных избранников указали в собственности (или найме) квадратные метры за границей. Самое популярное направление у наших парламентариев – Испания. Здесь есть квартиры или дома у супруги Николая Валуева («Единая Россия»), у Аркадия Пономарева («Единая Россия»). Члена «Справедливой России» Валерия Газаева. У Константина Затулина, Александра Брыскина и Валерия Газаева. И квартира у Андрея Барышева.

Немало депутатов обосновались и в некогда советской Болгарии. Отдыхать здесь недорого и приятно. Море теплое, еда вкусная, а недвижимость в курортных городах продавалась одно время по привлекательным ценам, многие россияне стали обладателями квадратных метров. Депутаты не исключение. Квартиры есть у единороссов Сергея Вострецова и Юрия Олейникова. У жены Сергея Пахомова. А у супруги Сергея Берулава две квартир на болгарском берегу аж две.

Обосновались наши депутаты и в других экс-советских странах – Латвия, Беларусь, Финляндия. Владислав Третьяк имеет квартиру в Латвии площадью 167 метров. У Татьяны Кривенко там же 125 метров. У Александра Ярошука жилой дом в Белоруссии. И супруг Светланы Савицкой (КПРФ) также имеет квартиру в союзном государстве.

У Владимира Катенева супруга приобрела участок в Финляндии. У супруги Аршба Отари несколько домов и квартира в Грузии. У второй половины Андрея Голушко участок во Франции, А ребенку они снимают комнату 16 квадратных метров в Швейцарии. Крючек Сергей владеет квартирой на Украине. У Рифата Шайхутдинова хутор в Финляндии, а у его супруги недвижимость в Италии. У Блоцкого Владимира поместье в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько заработали депутаты Госдумы: опубликованы декларации о доходах парламентариев

Самый богатый получил за год больше 1,5 миллиарда рублей (подробности)