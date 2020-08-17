«Это Михаила Хачатуряна надо признать жертвой домашнего насилия»: В Москве продолжается суд над младшей из сестер, убивших отца

Адвокат родных Михаила Хачатуряна - Юлия Нитченко Фото: Александр РОГОЗА

Антураж вокруг каждого судебного заседания по делу сестёр Хачатурян плюс-минус похож. (Напомним, параллельно идут сразу два процесса - отдельно судят двух старших сестер, отдельно - младшую). На сам процесс не пускают - он проходит в закрытом режиме. Поэтому к началу заседания у здания суда начинают собираться болельщики.

«ЗАЧЕМ ДЬЯКОНУ ПОД НОГИ ПЛЮНУЛИ?!»

В основном, это молодые парни и девушки неформального вида, которые приходят поддержать сестер Хачатурян. Но толпа достаточно неоднородна. Среди зрителей выделяется группа православных девушек. Говорят, что приезжают они из разных приходов - познакомились в соцсетях и теперь активно общаются. У некоторых на одежде большие круглые значки: #церковьзасестер. У остальных белые футболки с той же надписью.

Пока в зале суда шла битва адвокатов, на улице схлестнулись люди, поддерживающие сестер и их противники. Точнее, противница. Потому что другой лагерь был представлен только одной женщиной.

Так обычно выглядит группа поддержки сестер, дежурящая у суда Фото: Александр РОГОЗА

- Я осуждаю убийство! - громогласно заявила она. - А то, что они сделали - это убийство!

- Вы пытаетесь все переврать, - понеслось ей в ответ. - То, что с ними безнаказанно делал отец... С их стороны это была самозащита.

- То есть, если он их просил по дому прибираться и кушать приготовить - это насилие?!

- Не передергивайте. Вы лучше скажите, зачем вы нашему дьякону в прошлый раз под ноги плюнули?

- Я? Я не делала такого.

- Делали-делали! Мы вам видеозапись покажем. Потом.

На этом диалог был исчерпан. Все разошлись в разные стороны. И прождали окончания заседания еще три с лишним часа. (Потом, кстати, еще выяснилось, что женщина оказалась дальней родственницей покойного Михаила Хачатуряна. Выходит, поддержать его со стороны никто не пришел).

Часть девушек, поддерживающих сестер, пришли к суду с такими значками Фото: Александр РОГОЗА

«НЕ РОДНОЙ ОН НАМ»

Первой из здания суда выпорхнула адвокат потерпевших (родственников Хачатуряна-отца) Юлия Нитченко. Сегодня все заседание допрашивали родную сестру Михаила - Марину.

- Марина Хачатурян рассказала на суде, что никогда не видела на своих племянницах синяков, о насилии ничего не слышала, - заявила Нитченко. - Хотя у них было много возможностей рассказать о насилии родным. Но они почему-то в подробностях рассказывали о интимных подробностях своей личной жизни... Про Михаила - ни разу, ни слова. Я думаю, сегодня все услышали правду. Как они отца собачьим кормом кормили, как они у бабушки забирали стул, чтобы она упала, как они издевались над отцом. После сегодняшнего заседания сложилось впечатление, что жертвой домашнего насилия был Михаил Хачатурян, а не сестры, как они это выдают сейчас в прессе...

Родную сестру Михаила Хачатуряна Марину допрашивали около трех часов Фото: Александр РОГОЗА

Сестры Михаила Хачатуряна Марина и Наира тоже коротко пообщались с журналистами. Они тоже заявили, что девушки на отца никогда не жаловались. Что, оказывается, мать своих дочерей Аурелию не Михаил выгнал из дома, а она сама ушла. Мол, поймал жену на измене, простил, а она снова...Кроме того, родня отказывается от старшего сына Михаила Хачатурян Сергея.

«Уже после смерти брата мы узнали, что Сергей ему не родной!» - заявила Наира.

Словом, дело сестер Хачатурян это уже не только триллер про домашнее насилие, но и мелодрама с сюжетными поворотами, достойными лучших бразильских сериалов.

Появившийся на пороге адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин был короток.

Ярослав Пикулин защищает в суде Марию Хачатурян, младшую из сестер Фото: Александр РОГОЗА

- Сестер Михаила Хачатуряна допрашивали о том, как жила семья, что там творилось, поднимал ли отец на дочерей руку. Но они все отрицают, самые невероятные показания готовы дать, лишь бы обелить своего брата.

Раскланявшись, адвокат поспешил по зебре на другую сторону улицы. Группа поддержки сестер зарядила хором ему вслед: «Спасибо! Спасибо!» Через минуту все прощались до следующей недели - заседание продолжат 25 августа.

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