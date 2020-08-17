В Минске продолжаются протесты Фото: Александр КОЦ

Вечерний Минск снова погрузился в какофонию автомобильных клаксонов. На площадь Независимости стекались протестующие с разных концов города. Под памятником Ленину у Дома правительства образовалось подобие сцены - и это новое явление, которое снова отсылает нас к киевскому майдану. Там сцена была точкой притяжения. Она работала круглосуточно, держа людей в постоянном напряжении.

На площади появилось подобие сцены. Человек с громкоговорителем предоставляет слово всем желающим Фото: Александр КОЦ

В белорусских протестах эту роль играет сетка телеграм-каналов, которые создают «революционную» атмосферу в сети. А на площади Независимости появился человек с громкоговорителем. Он предоставлял слово всем желающим. Желающие в основном говорили по-белорусски, но были и исключения.

– Сегодня мы рождаемся вновь! - Вещал молодой парнишка по-русски. - Мы строим новую нацию!

Минск продолжает митинговать Фото: Александр КОЦ

И это тоже было знакомо.

Отмитинговав на площади, противники Лукашенко разделились. Часть пошла к изолятору временного содержания на Володарского, заполнив всю прилегающую улицу. Еще часть отправилась к академическому театру имени Купалы. Его директор Павел Латушко имел неосторожность высказаться в поддержку протестующих и был уволен. К демонстрантам вышла труппа, заверив, что руководителя в обиду не даст. И если его не восстановят, то уволятся вслед за ним.

СИЗО, где содержится основная масса задержанных за беспорядки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

– На Окрестина! - крикнул кто-то, и толпа послушно пошагала к СИЗО, где содержится основная масса задержанных за беспорядки.

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