Расписание трансляций матчей 3 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игры 18-18 августа 2020

"Спартак" поедет играть в Уфу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 и 19 августа пройдут восемь матчей чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге 2020/2021 года третьего тура. Только три клуба прошли без потерь стартовые два поединка сезона - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив". Главным поединком третьего игрового дня будет последняя встреча - вечером 19 августа в Санкт-Петербурге пройдет поединок "Зенита" и ЦСКА.

При этом, будет достаточно интересным поединком встреча в Уфе. Туда приедет "Спартак" на игру против местного клуба, с которым в этом сезоне у "красно-белых" немало связей. Бывший игрок башкирской команды Остон Урунов - игрок "Спартака", гендиректор Шамиль Газизов, который поднял "Уфу" в Премьер-Лигу - в руководстве столичной команды. Эта игра будет показана на канале "Матч Премьер" в 16:00 19 августа.

В первый же игровой день вечером 18 августа "Краснодар" дома примет тульский "Арсенал". Встречу покажет "Матч Премьер". А на "Матч ТВ" пройдет трансляция матча двух дерзких клубов - проведут поединок "Тамбов" и "Химки", стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Четвертый тур сезона, отметим, пройдет уже через несколько дней после этих матчей. Встречи пройдут 22 и 23 августа 2020 года.

СПРАВКА "КП"

Вторник, 18 августа

Сочи - Рубин, 17:55, Матч Премьер

Тамбов - Химки, 18:50, Матч! ТВ

Краснодар - Арсенал, 19:55, Матч Премьер

Среда, 19 августа

Уфа - Спартак, 15:55, Матч Премьер

Урал - Локомотив, 15:55, Матч! Футбол 1

Ахмат - Ротор, 17:55, Матч Премьер

Динамо - Ростов, 18:30, Матч! ТВ

Зенит - ЦСКА, 19:55, Матч Премьер