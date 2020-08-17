Герои ЛЧ-2019/20: Все в восторге от захвативших Европу немецких тренеров, но откуда они взялись?

Юлиан Нагельсман творит историю с «РБ Лейпциг» Фото: REUTERS

Трех из четырех полуфиналистов Лиги чемпионов тренируют специалисты из Германии: 32-летний тактический фрик Юлиан Нагельсман творит историю с «РБ Лейпциг», 55-летний дядька Ханси Флик с «Баварией» унижает «Барсу» со счетом 8:2, а 47-летний Томас Тухель по кличке «Профессор» воспитывает миллионеров в «ПСЖ».

Прибавьте к ним главную звезду современного футбола Юргена Клопа. Вспомните о Йоахиме Леве, выигравшем со сборной Германии почти все, что возможно. Добавьте к ним Мануэля Баумана, Марко Розе, получившего немецкое футбольное образование Нико Ковача… Не забудьте про Доменико Тедеско, который сейчас тащит московский «Спартак», а половина участников ЛЧ была бы счастлива заполучить этого тренера... Откуда их столько? Как в Германии запустили этот безумный конвейер по штамповке высококлассных специалистов по завоеванию трофеев и производству футбола высшего качества? Или это случайность и просто урожайные годы? На самом деле нет. И есть несколько базовых вещей, благодаря которым Германия захватила тренерские кресла в футбольном мире.

Почти всех этих тренеров объединяет то, что они рано закончили игровую карьеру.

А кто-то и не начинал ее вовсе. Нагельсман завязал с игрой в футбол в 19-ть, Тухель – в 25, Тедеско – тот вообще был любителем из 9-го дивизиона. Но пока их сверстники стирали колени, отрабатывая на полях до старости свои контракты, эти парни учились, учились и учились.

Поднимались с низов

Нагельсман в свои 19-ть так разочаровался в футболе, что собирался уйти навсегда куда-нибудь на фабрику. Его остановил Томас Тухель – дал ему работу по сбору информации о соперниках, а потом все время поддерживал. Теперь они встречаются друг против друга в полуфинале Лиги чемпионов.

Тот же Тухель, когда у него из-за многочисленных операций на колене закончилась медстраховка, подрабатывал в булочной, а потом и официантом в одном из баров Штутгарта. Спартаковский Тедеско и вовсе работал на заводе «Мерседес» - отвечал за шумоизоляцию салона. И все ранов они шаг за шагом упорно шли к своей мечте.

Многие из них тренировали детские и юношеские команды.

Это в России закончившие футболисты считают ниже своего достоинства начинать с детского футбола. В Германии несколько лет назад провели реформу, и теперь там даже с 12-летними парнями работают профессиональные специалисты на хороших ставках. Именно там будущие топ-тренеры учатся быть крутыми скаутами – моментально оценивать сильные и слабые стороны своих подопечных и их потенциал. 55-летний Флик тоже вписался в эту историю – он долгое время в Немецком футбольном союзе курировал работу со всеми юношескими сборными - от 15-летних до 21-лениз.

В Германии – одно из самых крутых футбольных образований в мире.

Где-то в начале 2000-х немцы осознали, что теряют футбол. Что на первые роли выходят латиносы, поднимается Африка, и все те страны, что поставили на поток доставку игроков оттуда. И тогда Германия запустила программу воспитания футболистов. Прошло полтора десятка лет и теперь она считается сильнейшей в мире. В 2017-м году сборные Германии стали обладателями титулов чемпионов мира в разных возрастах.

Но следом за воспитанием игроков немцы взялись за воспитанием тренеров, и сейчас во Франкфурте строят огромную академию. Несколько полей, здание с офисами, медицинский центр - проект оценивается в 150 млн евро. Через пару лет ожидается новая волна, которая захлестнет Европу. И все эти специалисты очень здорово готовы и в тактике, и даже в биотехнологиях.

Психология – главная наука немецких тренеров

Но главное, что изучают сейчас немецкие тренеры – это социальные навыки. Проходят курсы по общению, по языку тела, учатся правильным интонациям. И отлично знают, как говорить с футболистом, которого ты не поставил в состав, и даже то, куда должен быть устремлен твой взгляд, когда ты общаешься с командой.

Плюс ко всему тому, дисциплина, наука и фантастичная работоспособность. Именно поэтому футбол – это снова та игра, в которую играют все, а побеждают немцы.