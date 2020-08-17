У "Динамо" будет гостить ФК "Ростов". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В третьем туре нового сезона в Москве на стадионе в Петровском парке пройдет поединок "Динамо" и ФК "Ростов". Эти два клуба по итогам прошлого чемпионата расположились по соседству в турнирной таблице - пятая и шестая позиции. Так что встреча будет достаточно интересной.

В прошлом сезоне "Динамо" добилось победы в домашней игре не без скандального оттенка. Был даже пенальти в добавленное время, а до него - еще один. "Ростов" проиграл со счетом 1:2 после того как Алексей Ионов не забил пенальти на 97-й минуте матча.

Старт сезона выдался по-разному для "Ростова" и "Динамо". Москвичи набрали 4 очка, выиграв один матч и сыграв вничью второй. А вот "Ростов" после победы в гостях над "Тамбовом" уступил 0:2 дома питерскому "Зениту".

Согласно раскладу коэффициентам букмекеров, "Динамо" - фаворит поединка. А вероятность победы ростовчан смотрится чуть менее реально. Между тем, если сделать скидку на старт сезона, то скорее всего "Ростов" все-таки сыграет вничью с "Динамо". По потенциалу обе команды не сильно различаются в классе. Так что итогом матча будет результативная ничья, будут голы.

Прогноз на матч 3 тура чемпионата Росси по футболу Динамо - Ростов 19 августа 2020: результативная ничья.